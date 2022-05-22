Hafızayı güçlendiriyor demansı önlüyor! Her gün 1 kase…

Son zamanlarda yayınlanan bir çalışmada 12 haftalık bir süreçte turna yemişinin yaşlı bireylerin bilişsel performansı üzerindeki etkisi incelendi. Ortaya çıkan sonuçlar ise bunama gibi hastalıklar için umut vadedici.
HAFIZAYI GÜÇLENDİREN MUCİZE BESİN
İngiltere'de bir üniversitede yapılan araştırmada günde 100 gram turna yemişi tüketmenin bilişsel performansı arttırdığı öne sürüldü.
Antioksidan açısından oldukça zengin olan bu meyve, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor. Kötü yani LDL kolesterolün yüksek olması ise demans gibi hastalıkların ortaya çıkma riskini arttırmaktadır.
Araştırmada sağlıklı ileri yaşa sahip bireylerden günlük 100 gram turna yemişi tüketmeleri istendi.
Gönüllü olarak daha acı bir tada sahip olan toz şeklindeki turna yemişini tüketen bireylerin 12 haftanın sonunda daha iyi bir hafızaya sahip oldukları belirlendi.
Ve yapılan MRI taramalarında turna yemişi yiyen bireylerin beyinlerinin önemli bölümlerindeki kan akışının arttığı gözlendi.
Aynı zamanda turna yemişi tüketen bireylerin kötü kolesterol seviyelerinde yüzde 9 düşme belirlendi. Araştırmayı yapan University of East Anglia takımı, bu durumun beynin kan dolaşımının ve kişinin bilişindeki gelişmenin bu sonuca bağlı olabileceğini açıkladı.
LDL olarak adlandırılan kötü kolesterol, beyne gider arterlerde sertleşip planlar oluşmasına neden olarak kan akışını azaltabilmektedir.
Uzmanlar turna yemişini şeker bakımından oldukça yüksek olan turna yemişi şurubu olarak tüketmektense çiğ olarak ya da başka sağlıklı besinlerle karıştırılıp tüketilmesini öneriyor.
Ancak oldukça keskin bir tada sahip turna yemişini çiğ olarak tüketmek zor olabileceğinden genelde daha şekerli olan kurutulmuş versiyonu tercih edilir.
BEYNİN PERFORMANSINI YÜKSELTİYOR
Araştırmaya katılan 50 ile 80 arasındaki 60 birey, toz haline getirilmiş turna yemişi tüketirken kontrol grubuna ise placebo verildi.
Yayınlanan makalede, çalışmanın başında ve sonunda bunama teşhisi bulunmayan erkek ve kadınlarda çeşitli kan testleri ve MRI taramaları yapıldı.
Çalışmaya katılan kişilerden önemli veya kronik bir rahatsızlıkları veya hastalıkları olanlar, ilaç kullananlar ve sigara içenler değerlendirmeye katılmadı. Geri kalan katılımcılar ise iki gruba ayrıldı. Kontrol grubuna placebo, diğer gruba ise 4,5 gram kurutulmuş ve dondurulmuş turna yemişi tozu verildi.
Araştırmacılar kontrol grubu ile deney grubundaki bireyleri mümkün olduğunca evli çiftlerden seçmeye çalıştı. Bu sayede benzer yaşam tarzına ve yeme düzenine sahip bireylerin daha az değişken ile daha kesin sonuç vermesi amaçlandı.
Hem kolesterol hem de beynin performansını test etmek adına deney başlamadan ve 12 haftanın ardından bittiğinde kan testleri ile bilişsel testler tekrarlandı. Başyazar Doktor David Vauzour turna yemişi yiyen grubun beyin performansında gözle görülür bir artış olduğunun altını çizdi.
Buna ek olarak ise beynin yeni bilgileri alan ve işleyen kısımlarındaki dolaşımın da daha iyi olduğunu belirtti.
Plasebo grubunda LDL kolesterolü 3.5'ten 3.4 mmol/L'e düşüş gözlemlenirken turna yemişi tüketen grupta 3.5'ten 3.2 mmol/L'ye düşüş gözlemlendi.
Doktor Vazour, turna yemişi tüketen grubun LDL ya da diğer adıyla kötü kolesterolünde önemli seviyede bir düşüş gözlemlendiğini söylerken sözlerine bu durumun bir arterin iç kısmında plak birikmesini ve arterin kalınlaşıp sertleşmesinin de önüne geçeceğini belirtti.
DAMARLARI DA OLUMLU ETKİLİYOR
Dorkot Vazour sözlerine " Bu durum turna yemişinin damar sağlığını iyileştireceği gibi beyinin perfüzyonunu ve bilişini de olumlu yönde etkiler" diyerek devam etti.
12 hafta gibi kısa bir sürede alınan böylesine umut verici sonuçların da turna yemişi ve nörolojik sağlık üzerine yapılacak yeni araştırmalara da önemli bir temel oluşturduğu belirtildi.