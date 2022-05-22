Hafızayı güçlendiriyor demansı önlüyor! Her gün 1 kase…

Araştırmacılar kontrol grubu ile deney grubundaki bireyleri mümkün olduğunca evli çiftlerden seçmeye çalıştı. Bu sayede benzer yaşam tarzına ve yeme düzenine sahip bireylerin daha az değişken ile daha kesin sonuç vermesi amaçlandı.

Hem kolesterol hem de beynin performansını test etmek adına deney başlamadan ve 12 haftanın ardından bittiğinde kan testleri ile bilişsel testler tekrarlandı. Başyazar Doktor David Vauzour turna yemişi yiyen grubun beyin performansında gözle görülür bir artış olduğunun altını çizdi.

Buna ek olarak ise beynin yeni bilgileri alan ve işleyen kısımlarındaki dolaşımın da daha iyi olduğunu belirtti.