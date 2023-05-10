Hafızayı kuvvetlendirmenin en iyi yolu! Her gün tabağınıza ekleyin



"KALP RİTMİNİN DÜZENLENMESİ İÇİN ÖNEMLİ"

Kalsiyum seviyelerinin dengelenmesinin, kemik sağlığı ve diğer sağlık sorunlarının önlenmesini sağladığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Erdem, kalsiyumun vücudumuz için önemini şu şekilde açıkladı: "Kalsiyum, kemik ve dişlerin sağlıklı kalması için önemlidir. Kemiklerimiz, vücudumuzda depolanan kalsiyumun yaklaşık yüzde 99'unu içerir. Kalsiyum, ayrıca kasların kasılması, kalp ritminin düzenlenmesi ve sinir sistemimizin düzgün çalışması için de gereklidir. Vücudumuz, bu işlevler için yeterli miktarda kalsiyum sağlayamadığında, sağlık sorunları ortaya çıkabilir."



Genellikle düzenli tıbbi kontroller sırasında izlenen kalsiyum seviyelerinin, kan testleri aracılığıyla ölçüldüğünü ve yetişkinlerde normal seviyelerin 8,5-10,2 mg/dL aralığında olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Erdem, kalsiyum seviyelerinin düşük veya yüksek olmasının sağlık sorunlarına neden olabileceğini ifade etti.





"EKSİKLİĞİ DE YÜKSEKLİĞİ DE SAĞLIK SORUNUNA YOL AÇABİLİR"

Hem kalsiyum eksikliği hem de yüksekliğinin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini, ancak kalsiyum eksikliğinin toplumda daha yaygın olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Erdem, "Kalsiyum eksikliği kemik sağlığı sorunlarına, osteoporoz ve daha sık kemik kırılmalarına neden olabilir. Kalsiyum yüksekliği ise böbrek taşı ve böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlara neden olabilir" diye konuştu.