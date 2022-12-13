Hafta Sonu MR Çekilir Mi? Cumartesi ve Pazar Röntgen, Ultrason, EKO, EKG, Tomografi Çekiliyor Mu?

Haftasonu mr çekilir mi araştırmasında hastanın durumunu dikkate almak gerekir. Pazar günü röntgen çekilir mi sorusu araştırılırken de aynı kıstas söz konusudur. Hastanın aciliyet durumu dikkate alınarak MR, röntgen ve tomografi ihtiyacı belirlenir. Hafta sonu tomografi çekilir mi sorusu da burada aklınıza gelebilir. Hafta sonu MR, röntgen ve tomografi çekilmesi ile ilgili merak ettiğiniz hususların tamamı yazımızın devamında.

Hafta Sonu MR Çekilir Mi?

MR, hastanın kas ve damar yapısının incelenmesini sağlayan gelişmiş bir teknolojidir. Günümüzde şehir merkezlerindeki hemen hemen tüm hastanelerde bu cihaz bulunur. MR çekimi, doktorun talebi üzerine yapılır. Doktorun talep etmesi sonunda hastane MR merkezine gidilerek randevu alınır. MR yoğunluğu nedeniyle ileri bir tarihe MR randevusu verilir. Fakat hastaneler, mağduriyet yaşanmasına engel olmak adına 7/24 MR çekimi yaparlar.

MR ihtiyacı doğal olarak hafta sonları da hasıl olabilir. Hastanın hayati tehlikesi varsa hafta sonu da MR talebinde bulunulabilir. Bu durumda da hastanın MR'ı çekilebilir.

Pazar Günü Röntgen Çekilir Mi?

Röntgen, hastanın kemik ve kas yapısının incelenmesini sağlayan bir teknolojidir. Özellikle kırık ve çıkık durumlarında röntgen sonucunun görülmesine ihtiyaç vardır. Söz konusu kırık ve çıkık durumu ile hasta sonu da karşılaşılabilir. Bu durumda acil servisteki doktorun talebi üzerine hastanın röntgeni çekilebilir.

Hafta Sonu Tomografi Çekilir Mi?

Tomografi de MR ve röntgen benzeri bir görüntüleme sistemidir. Tomografi için de hastaya belli bir gün verilebilir. Fakat hastanın hayati tehlikesi olması halinde hafta sonları da tomografi ihtiyacı doğabilir. Bu durumda hafta sonu da tomografi çekimi yapılabilir. Sistemin işleyişinde hastanın mağdur olmaması dikkate alınarak gerekli işlemler yürütülür.