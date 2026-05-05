Haftalarca geçmeyen yaralara dikkat! Basit bir cilt sorunu olmayabilir

'ABCDE KURALI HAYAT KURTARABİLİR'

Benlerin değerlendirilmesinde kullanılan ABCDE kuralının herkes tarafından bilinmesi gerektiğini belirten Güneş, "Benleri takip ederken bazı basit noktalara dikkat etmek çok önemli. Örneğin benin iki yarısı birbirine benzemiyorsa, kenarları düzensiz ve girintili çıkıntılıysa, renginde değişiklik varsa ya da birden fazla renk içeriyorsa dikkat etmek gerekir. Çapı yaklaşık 6 milimetreden büyük olan benler de riskli olabilir. Ayrıca zaman içinde büyüme, kabarma, kaşıntı ya da kanama gibi değişiklikler gösteriyorsa mutlaka ciddiye alınmalıdır. Bu bulgulardan biri ya da birkaçı varsa, gecikmeden bir dermatoloji uzmanına başvurulmasını öneriyoruz. ABCDE dediğimiz kuralda da aslında bunları kısaca anlatıyoruz; A asimetri (Asymmetry), B kenar düzensizliği (Border), C renk değişimi (Color), D çap (Diameter), E ise zaman içindeki değişimi (Evolution) ifade ediyor" dedi.