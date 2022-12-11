Hakkınız ödenmez! 122 Acil Sağlık Ekibi ile 24 saat İstedikleri tek bir şey var...





24 SAAT ÇALIŞAN KAHRAMANLAR

İlk vakadan döndükten sonra geç bir saatte kahvaltımızı edebildik. Kahvaltı sonrası istasyonun bahçesinde oturup gün içerisinde neler yaptıklarını konuştuk. Sabah 08.00'de nöbetlerini teslim alan ekipler, ertesi gün sabah 08.00'e kadar hiç durmadan çalışıyor. 24 saat çalışıp 72 saat dinleniyorlar ve bu süre zarfında da diğer ekipler nöbeti devralıyor. Bizim bulunduğumuz istasyonda her gün üçer kişiden oluşan iki ekip hazır bulunuyor. Çocuklarını, ailelerini evde bırakıp 24 saat kesintisiz görevlerinin başında duran kahramanlar var karşımızda. Vaka aralarında ise öncelikle Sağlık Bakanlığı'nın sistemine vaka bilgilerini giriyorlar ve anında hastaların bilgileri sisteme kaydediliyor. Geriye kalan zamanlarda da kendi emekleriyle kurdukları bahçelerinde çay, kahve içip sohbet ediyorlar, geç saatlerde de dinlenme odalarını kullanarak başka bir vakanın gelmesini bekliyorlar.







ASILSIZ İHBARLAR GELİYOR

Onları en çok zorlayan konu vakaya giderken trafikte kendilerine yol vermeyen araçlar. Hep birlikte masanın etrafına oturup yaşadıkları zorlukları konuştuğumuzda bize ilk söyledikleri şey bu oldu. Burada durumun ciddiyetini ekipten Emine Tunçel şöyle anlatıyor: "Ambulansın sireni çalıyorsa bilsinler ki o ambulans ya bir vakaya gidiyor ya da gerçekten hasta taşıyordur." Hasta yakınlarından gördükleri tepki ve şiddetin ise çok fazla olduğunu ifade eden ekip, en büyük beklentilerinin ise saygı olduğunu söylüyor.