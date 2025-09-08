Halı saha maçı keyfi ölümle biten bir tehlikeye dönüşebilir! Kalp krizinden korunmak için...

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aktürk, kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle koroner arter hastalığının toplumda en sık görülen kalp rahatsızlıklarından biri olduğunu ifade eden Aktürk, bu hastalığın ortaya çıkmasında şeker hastalığı, hipertansiyon, aile öyküsü, tütün ürünleri kullanımı ve yaşlanma gibi birçok risk faktörünün etkili olduğunu söyledi.





GENÇ YAŞTA KALP KRİZİ ARTIYOR

Son yıllarda genç yaşta kalp krizi görülme oranlarının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Aktürk, "Tütün ve tütün ürünlerinin kullanım yaşı düştü. Sedanter yaşam tarzı, fast-food ağırlıklı beslenme, kilo artışı, hipertansiyon, şeker hastalığı ve özellikle madde kullanımı gençlerde kalp krizlerini artırıyor" dedi.





"HALI SAHA MAÇLARI TEHLİKE OLUŞTURABİLİR"

Antrenmansız şekilde yapılan spor aktivitelerinin de ciddi riskler taşıdığını belirten Aktürk, özellikle halı saha maçlarının dikkatli yapılması gerektiğini ifade ederek, "Spor alışkanlığı olmayan bireylerin yılda bir veya birkaç kez yaptığı halı saha maçları ciddi kalp ritim problemleri ya da kalp kriziyle sonuçlanabilir. Özellikle 30-35 yaş üstü bireyler bu konuda daha dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı





"KOVİD AŞILARI KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRMIYOR"

Kovid aşıları hakkında kamuoyunda yanlış bilgilendirmelerin olduğunu belirten Prof. Dr. Aktürk, bu konuda bilimsel çalışmaların sonuçlarına dikkat çekerek, "Bugüne kadar yapılan tüm bilimsel çalışmalarda Kovid aşılarının kalp krizi ya da felç riskini artırdığına dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Aksine, aşılar kalp krizi ve felç geçirme riskini azaltmaktadır. Pandemi döneminde kalp krizlerinin artmasının nedeni virüs enfeksiyonlarının kendisidir, aşılar değil" diye konuştu.