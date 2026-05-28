Halı sahada maç yapanlar dikkat! 21 yaşındaki gencin hayatını karartan o hata...

İstanbul’da halı saha maçında sakatlanan 21 yaşındaki Efe Kalkan, aylarca süren yürüme yetisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Uzmanlar, binlerce sporseverin her hafta sahada yaptığı o yaygın ve ölümcül hataya karşı uyardı: Meğer en büyük risk o detaymış...

Giriş Tarihi: 28.05.2026 08:33

Halı sahada yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası ayağında ciddi kırık oluşan 21 yaşındaki Efe Kalkan, aylar süren zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeniden yürümeye başladı. Bir anlık dikkatsizlik ve uygun olmayan zemin nedeniyle yaşanan bu sakatlık, halı saha maçlarının sanıldığı kadar masum olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Okan Tezgel, zemin hataları ve bilinçsiz yapılan sporun ciddi ortopedik yaralanmalara yol açabileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

ISINMADAN SAHAYA ÇIKMAK EN BÜYÜK HATA Sakatlıkların en önemli nedenlerinden birinin ısınmadan spora başlamak olduğunu vurgulayan Dr. Tezgel, "Halı sahaya gitmeden önce en az 15-20 dakika ısınma yapılmalı. Aksi halde kas ve bağ yaralanmaları kaçınılmaz hale gelebilir" dedi. Zeminin uygun olmaması, yanlış ayakkabı seçimi ve kişinin kondisyon seviyesinin yetersiz olmasının da risk faktörleri arasında yer aldığını belirtti. Halı saha zeminlerinin ne çok kaygan ne de fazla tutucu olması gerektiğini ifade eden Dr. Tezgel, yanlış ayakkabı tercihinin de sakatlık riskini artırdığını söyledi. "Özellikle çim saha kramponları halı sahada önerilmez. Bu tür ayakkabılar zemine fazla tutunarak diz ve ayak yaralanmalarına yol açabilir" diye konuştu.