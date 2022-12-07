Hamile Kalmak İçin Yumurta Sayısı Kaç Olmalı? Yumurta Sayısı Kaç Olursa Hamile Kalınır?

Hamile kalmak için yumurta sayısı kaç olmalı sorusuna cevap aranırken tıp alanındaki bilimsel kaynaklardan yararlanmanız gerekir. Yapacağınız araştırmada normal bir kadında kaç yumurta olur sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Hamilelik, erkekten gelen sperm ile kadındaki sağlıklı yumurtanın döllenmesi ile gerçekleşir. Peki, her ay yumurta sayısı değişir mi? Yumurta sayısı kaç olursa hamile kalınır sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Hamile Kalmak İçin Yumurta Sayısı Kaç Olmalı?

Hamilelik düşünenler öncelikle yumurta sayısına baktırmak isteyebilirler. Bir hamileliğin gerçekleşmesi için esnasında 1 yumurta ve 1 sperm yeterlidir. Fakat kadındaki yumurta sayısı ne kadar fazla olursa hamilelik ihtimali de o kadar artacaktır. Kadın doğum uzmanlarının ultrason kontrolü sonrasında tespit edilen yumurta sayısının 8 ve üzerinde olması normal yumurta rezervi olarak kabul edilir. Yani kadında 8 ve üzerinde yumurta varsa hamile kalma ihtimali de fazladır.

Klinik pratikte ultrasonda her iki yumurtalıkta toplam yumurta sayısı 8 ve üzerinde ise normal yumurta rezervi olarak kabul edilir ve hamile kalmak için yeterlidir.

Normal Bir Kadında Kaç Yumurta Olur?

Sağlıklı bir kadında 8'in üzerinde yumurta vardır. Yumurta rezervini azaltan bir kısım hususlar vardır. Yumurtanın az olmasının sebebi genetik faktörler olabileceği gibi çevresel etmenler de olabilir. Aşağıdaki hususlar kadın yumurta rezervinin az olmasının önemli nedenleridir.

Alkol

Sigara

Kafein

Fazla kilo

Stres

Sağlıksız beslenme

Bir kadının yumurta rezervinin ne olduğu, ne zaman menopoza gireceği gibi hususlar önceden bellidir. Yani daha anne karnında iken yumurta rezervi ortadadır. Yumurta rezervinin çok fazla yükseltilmesi ile ilgili ortaya koyulan bilimsel bir çalışma yoktur. Fakat aşağıdaki tedavi yöntemleri ile az da olsa kadındaki yumurta rezervi artırılabilir.

Ozon tedavisi

PRP tedavisi

DHEA takviyesi

Vitamin takviyesi

Yukarıdaki tedavi ve takviyelere ek olarak düzenli beslenme, D vitamini takviyesi, sigara ve alkolden uzaklaşma ve stressiz bir yaşam da yumurta rezervinin artmasına katkı sağlayan etmenlerdir.

Yumurta Sayısı Kaç Olursa Hamile Kalınır?

Yukarıda da değindiğimiz gibi kadının hamile kalması için 1 yumurta ve 1 sperm yeterlidir. Fakat kadının 8 ve daha fazla yumurtaya sahip olması durumunda hamilelik şansı da yüksek olacaktır. Yani kadında ne kadar fazla yumurta varsa hamilelik şansı da o kadar fazladır. Tabi bu tespit, erkekten gelen sperm kalitesinin sağlıklı olduğu varsayımı ile yapılır.