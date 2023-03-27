Hamileler oruç tutabilir mi?

Hamilelikte beslenme, bebeğin anne karnındaki gelişimi açısından önem taşımaktadır.Hem annenin sağlığı hem de bebeğin sağlıklı gelişimi bakımından beslenmede karbonhidrat,vitamin,yağ,protein ve mineraller tüketilmelidir.Tek yönlü beslenmeden de uzak durulmalıdır. Hamilelik döneminde düzenli olarak taze meyve ve sebze tüketilmesi gereklidir.Bunlardan ayrı olarak su tüketimi de oldukça önem taşır.

GEBELİKTE UZUN SÜRE AÇ KALINMAMALIDIR

Gebelikte uzun süre aç kalınmamalıdır.Çünkü vücut bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir.Yetersiz kalori alımına bağlı olarak halsizlik,yorgunluk ve kan şekeri düşüklüğü meydana gelebilir.Hatta kısa zamanlı baygınlıklar bile oluşabilir.Kan şeker seviyesi düşerse yağ hücrelerinde yıkım oluşur.Buna bağlı olarak da keton artışı kendini gösterebilir.Bu keton artışı uzun zaman devam ederse bebeğin beyin gelişimi olumsuz yönde etkilenebilir.

KALPTE ÇARPINTI VE TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜ OLABİLİR

Ramazan ayında uzun süre aç ve susuz kalınması hamileleri olumsuz olarak etkileyebilmektedir.Özellikle susuz kalınması durumunda hamilelerde vücut suyunda azalma meydana gelmektedir.Susuz kalan vücutta kan hacmi azalacağı için kalpte çarpıntı ve tansiyon düşüklüğü oluşabilir.Az su tüketimi nedeniyle amniyon sıvısında (bebeğin anne rahminde rahat hareket etmesini sağlayan sıvı) azalma görülebilir.Bu sıvının azalması doğum için risk oluşturabilmektedir.

ANNENİN VE BEBEĞİN GENEL SAĞLIK DURUMU ÖNEMLİ

Oruç tutmak isteyen hamilelerin genel sağlık durumu,bebeğin genel sağlık durumu,hamileliğin riskli olup olmadığı ve çoğul gebelik durumu önemlidir.Ramazanda oruç tutmaya başlamadan önce mutlaka Kadın Doğum Uzmanı ile görüşülmeli ve hekimin önerilerine harfiyen uyulmalıdır.