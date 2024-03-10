Hamilelik sürecinde buna dikkat! Baba adaylarının mutlaka bilmesi gerekiyor...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arif Saylan, kan uyuşmazlığının teşhisinde anne ve baba adaylarının kan grubunun bilinmesinin önemli olduğunu vurguladı. Op. Dr. Arif Saylan, "Kan uyuşmazlığı anne ve babanın kan grubunun RH pozitif ve RH negatif değerleri üzerinden ilerleyen bir durum olmakla birlikte, annenin kanının RH negatif, babanın Rh pozitif ve bebeğin kanının ise Rh pozitif olması halinde ortaya çıkar. Hamilelik sırasında annenin ve bebeklerinin kan gruplarının farklı olması halinde ortaya çıkan bu durumda, annenin vücudu, bebeğinin kanındaki farklı bir kan grubuna karşı antikorlar üretmeye başlar. Annede oluşan Rh antikorları bebeğe geçtiğinde bebeğin kan hücrelerinin parçalanmasına ve bebekte kansızlık (anemi) oluşmasına neden olur. Bebekte gelişen anemi sonucu bebeğin kalbi kanı pompalamak için daha fazla çalışmaya başlar, bir müddet sonra da kalp yetmezliği gelişir ve vücut boşluklarında sıvı birikimi başlar. Bebeğin karın boşluğu, göğüs kafesi, kafatası ve cilt altında sıvı birikmesi ile 'hidrops' adı verilen tablo oluşur. Hastalığın şiddetine ve bebekte oluşan aneminin ciddiyetine bağlı olarak bebeğin anne karnında ölümü bile görülebilmektedir. Kan uyuşmazlığının teşhisinde anne ve baba adaylarının kan grubunun bilinmesi çok önemlidir. Eğer anne Rh (+) ise babanın kan grubu önemini yitirir. Eğer anne Rh (-) ve baba Rh (+) ise hamilelik takibinde annenin kanında normalde olmaması gereken Rh antikorları 'indirek coombs' adı verilen test ile taranmalıdır. Doğum olduğunda da bebeğin kan grubu hemen incelenmeli ve gereken tedbir derhal alınmalıdır." diye konuştu.