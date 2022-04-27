Hamilelikte eksikliği bebek için büyük risk yaratıyor!





Depresyon riskini azaltabilir

Folik asitin kan hücrelerinin yapımında ve çoğalmasında etkin rol oynadığını ve vücuda da çok sayıda faydasının bulunduğunu dile getiren Op. Dr. Uğur Çobanoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Folik asit vücudun ihtiyaç duyduğu oksijeni sağlayan kan hücrelerinin oluşumunda rol oynar. Folat seviyesinin yeterli seviyede olması depresyon riskini azaltır. Kalp sağlığının korunmasında da homosistein metabolizmasının normal fonksiyonunlarına devam etmesine katkı verir. Folik asit tüketimi bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarına katkı sağlayarak vücut savunmasının desteklenmesine yardımcı olur. Ayrıca çeşitli nedenlerle oluşmuş halsizlik, yorgunluk gibi şikâyetlerin hafiflemesine destek olur. Folik asidin en önemli faydalarından biri de hamilelik dönemi ve öncesinde sağladığı faydalardır. Gebelik döneminde folik asit tüketimi anne adayının folat seviyesinin yeterli olmasına katkıda bulunarak bebeklerde oluşabilecek omurilikte açıklık, kafa yapılarında bozukluk (spina bifida, anensefali gibi nöral tüp defektleri) gibi risklerin azalmasına yardımcı olur."