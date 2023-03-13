Hamilelikte Lazer Epilasyon Yapılır Mı? Gebelikte Lazer Epilasyon Tehlikeli Mi, Yaptırılır Mı?

Hamilelikte lazer epilasyon yapılır mı sorusuna genel olarak olumsuz bir yanıt verilebilir. Bu süreçte en çok merak edilen konu gebelikte lazer epilasyon tehlikeli mi sorusudur. Lazer uygulaması tehlikeli bir uygulama değildir. Ancak kadınlar hamilelik dönemlerinde ciddi değişimler yaşarlar. Bu durum lazer uygulamalara da sirayet eder. Gebelikte lazer epilasyon tehlikeli mi, yaptırılır mı sorularının tüm yanıtlarını haberimizden okuyabilirsiniz.

Hamilelikte Lazer Epilasyon Yapılır Mı?

Gebelikte lazer epilasyon yaptırmak son yıllarda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Çünkü lazer uygulamalar güzellik anlayışında son derece önemli bir yer edindi. Hemen her kadın lazer uygulamalar sayesinde kalıcı olarak istenmeyen tüylerinden kurtulabilme şansı bulabiliyor. Böyle zamanlarda lazer epilasyon yaptırmak için de en uygun zamanı bulmak gerekiyor. Hamilelikte lazer epilasyon yaptırmak genel olarak uzmanların onaylamadığı bir süreçtir.

Bu alanda hamile kadınlar için çeşitli uyarılarda bulunulmaktadır. Ancak koşullar bu süreçte son derece önemlidir. Kişiler doğru bir ortamda ve güncel teknoloji kullanılarak uygulama yapılabilir. Hamilelikte lazer epilasyon birçok farklı durumda gerçekleştirilebilir. Ancak bu süreçte uygun hijyenik koşullar büyük bir önem taşır.

Gebelikte Lazer Epilasyon Tehlikeli Mi?

Gebelikte lazer epilasyon tehlikeleri konusunda net bilgiler vermek mümkün olmayabilir. Ancak bu süreçte hijyen koşullarının son derece önemli olduğundan bahsetmek mümkündür. Kadınlar vücutlarına mikrop bulaştırmadan bu işlemi yaptırdıklarında bebekleri için herhangi bir sorun ortaya çıkmaz. Ancak yapılacak olan ortamın koşulları ve zaman seçiminde titizlik önem taşır.

Lazer uygulama yaptırmak isteyen kadınların hijyen koşullarına dikkat etmesi durumunda epilasyon yaptırmasında bir sakınca görülmez. Lazer ışınları derinin yalnızca birkaç milim altına uygulanır. Bu ışınlar bebeğin sağlık durumuna herhangi bir zarar vermemektedir. Ancak lazer başlığı, üzerine yatılan örtü yeterli hijyene sahip olmadığında anne adayı mikrop kapabilir. Bu durum da hem anne adayının hem de bebeğin sağlığını tehlikeye atabilir.

Gebelikte Lazer Hangi Aylarda Yapılmamalıdır?

Gebelik sürecinde lazer uygulaması kol ve bacak gibi alanlarda yaptırılabilir. Ancak anne adaylarının lohusalık dönemlerine kadar özel bölgelere lazer uygulaması yaptırmamaları gerekir. Gebelik sürecinde kadınlar çeşitli hormonal değişimler yaşarlar. Bu değişimler tamamen sonlanıncaya kadar lazer seanslarını ertelemeleri önemle üzerinde durulan konulardandır. Aynı zamanda hamilelik sürecinin son aylarında da lazer uygulamalara ara verilmesi gerekir. Karın bölgesine uygulanmaması da ayrıca dikkat edilmesi gerekenler arasındadır. Karın bölgesi hamileliğin son aylarında iyice hassaslaşır. Bu durum da lazer uygulamasının yan etki ortaya çıkarmasına neden olabilir.