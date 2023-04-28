Hamilelikte Memede Ağrı Ne Zaman Başlar? Gebelikte Memelerde Hassasiyet ve Göğüs Ağrısı Kaçıncı Haftada Başlar?

Hamilelikte memede ağrı ne zaman başlar, hamile kadınların ve anne olmak isteyen kadınlar için önemlidir. Kadın vücudundan büyük bir değişim yaratan hamilelik bazı problemleri ve soruları yaratır. Bunlardan biri de gebelikte memelerde hassasiyet ne zaman başlar sorusudur. Kadınların meme ağrısı şikâyetleri 4 ile 7. haftada başlamaktadır. İlk zamanlar fark edilmese de 5. haftada bu ağrılar yaşam kalitesini de etkiler. Bunun için hamilelikte göğüs ağrısı ne zaman başlar, sorularının yanıtı 4. Haftadan itibaren olacaktır.

Hamilelikte Meme Ağrısı Neden Olur?

Hamilelik süreci kadınlar için oldukça zor geçen sancılı ve sorunlarla dolu bir süreçtir. Özellikle hamilelik sürecinde meme ağrıları şikâyetleri sıkça artmaktadır. Bunun nedeni ise gebelikte vücudun genel rutininin dışına çıkacak değişimleri de beraberinde getirmesidir. Şöyle ki hamilelikte rahim olduğundan çok daha büyük hale gelir ve memeler üst düzeyde hassaslaşmaya başlar. Meme sorunlarının başladığı bu durumda çoğu anne adayı rahat ettirecek çamaşır bulmakta da zorlanmaya başlarken vücudun değişik hareketlere girmesi bile bu ağrıları tetikleyebilmektedir. Söz gelimi karın üstü ya da sırt üstü yatmak bile acıyı daha da tetikleyebilir.

Gebelik döneminde meme(göğüs) ağrılarının artmasındaki en büyük önemli etkenlerden biri de hormonlardır. Hormon üretiminin üst düzeye ulaştığı hamilelik döneminde hormonlar, etkinliğini artırdığı için memede de ağrılar oluşabilmektedir. Ayrıca bebeği besleyecek olan süt kanallarının gelişip harekete geçmesi de hamilelik döneminde meme ağrılarını gittikçe arttırmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise süt kanalları ve meme başı kendini emzirmeye hazırladığı için bu doğal değişim sürecinde meme ağrıları meydana gelebilir. Tüm bunların yanında: sindirim problemleri, büyüyen bebeğin yaptığı basınç ve kalp damar problemleri de başlıca nedenlerden birkaçını oluşturmaktadır.

Hamilelikte Memede Ağrı Ne Zaman Başlar?

Kadınların hayatında özel ve farklı bir olay olan hamilelik süreci, kadınların vücudunda birçok ilke ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda vücutta bazı değişiklikleri ve sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Hamilelikte dışarıdan sadece büyüyen bir karın gözükse de kadınlardaki hem psikolojik hem de fizyolojik değişimlerde ve de dönüşümlerde etki etmektedir. Özellikle de çocuğu beşleyecek olan meme organında meydana gelen değişimler de bu süreçte anne adaylarını epeye zorlamaktadır.

Hamilelikte en sık rastlanılan şikâyetlerin başında gelen meme ağrısının nedenleri arasında birden fazla faktör etkili iken ağrıların nedeni kişiden kişiye de değişmektedir. Bu ağrılar her kadınla aynı oranda, aynı zamanda ve aynı nedenlerle olmamakla birlikte hemen hemen her kadında görülebilmektedir. Üstelik kadınlardaki bu ağrılar koltuk altına kadar yayılım göstererek sancılı bir sürece yol açabiliyor. Bunun yanında farklı olarak da bazı kadınlarda ise bu ağrılar tek bir noktada hissedilebiliyor.

Gebelikte Memelerde Hassasiyet ve Göğüs Ağrısı Kaçıncı Haftada Başlar?

Hamilelikte anne vücudunu büyük oranda etkileyen meme ağrıları genel olarak gebeliğin 4 ila 7 haftasında hissedilir seviyeye ulaşmaktadır. Ancak ilk haftalarda gebeler memelerindeki değişimi fark etmese de hamileliğin 5. haftasına ulaşıldığında bu ağrılar artık yaşam kalitesini etkilemeye başlayarak kendisi iyice hissettirmeye başlamaktadır.

Bu ağrıların geçme zamanı ise daha çok gebenin kendisine özeldir. Yani her hamile kadının memesi ağrımayacağı gibi memesindeki ağrının da geçeceği süre farklıdır. Kimi hamile kadın 3.ayın sonunda ağrılarını geride bırakırken kimi anne adayının ağrıları Da ancak hamilelik bitiminde son bulabilir. Bu nedenle bitme süresi ya da zamanı için kesin bir tarih verilemez. Bunların yanında eğer ki meme ağrısı hamileliğe bağlı belirtiler nedeniyle yaşanıyor ise bir tedaviye gerek yoktur. Ancak bu ağrıların nedeni kalp ya da damar hastalıklarıyla ilgili ise bu durumda farklı bir tedavi yaklaşımı izlenir. Hamile olan anne adayı mutlaka doktora görünmelidir. Bazen basit bir meme ağrısı altında farklı bir sorunu barındırıyor olabilir.