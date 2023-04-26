Hamilelik döneminde kadınlarda hem ruhsal hem de fiziksel yönden birtakım değişimler yaşanır. Bunun dışında bazı anne adaylarında bulantı ve kusma gibi şikâyetler gözlemlenir. Bu durum daha çok hormonlardaki değişimlerden kaynaklı olur. Bu yazımızda sizler için hamilelikte mide bulantısı ne zaman geçer, gebelikte mide bulantısı ve kusma kaçıncı ayda geçer gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Hamilelikte Mide Bulantısı Ne Zaman Geçer?

Anne olmak, annelik duygusunu tatmak son derece hassas ve önemli bir konudur. Özellikle ilk kez anne olacak kadınlar bu duyguyu daha yoğun yaşar. Gebelik süreci kadından kadına farklı şekilde seyredebilir. Bazı anne adayları bu süreci daha az sıkıntıyla atlatırken bazı anne adayları ayak uydurmada zorluk yaşayabilir. Gebelik zamanında anne adaylarında hem fiziksel hem de psikolojik değişimler olur. Hamilelik döneminde en sık yaşanan durumlar arasında bulantı ve kusma yer almaktadır. Bu yüzden birçok anne adayı gebelikte mide bulantısı ve kusma ne zaman geçer diye merak etmektedir. Hamilelik döneminde yaşanan bulantı durumu sabah bulantıları olarak tanımlanır. Bu duruma sebep olan ana unsur hormonlardaki değişimlerdir. Uzmanlar, gebeliğin 14.haftasında sabah bulantıları ve kusmaların yavaş yavaş geçtiğini belirtir.

Hamilelikte Bulantı Kaçıncı Aydan Sonra Geçer?

Hamilelik döneminde bulantı ve kusmalar çoğu anne adayını psikolojik yönden de rahatsız eder. Sabah bulantısı olarak tabir edilen mide bulantısı çoğunlukla gebeliğin altıncı haftasında kendini gösterir. Pek çok anne adayının konuyla ilgili cevabını merak ettiği sorulardan biri mide bulantısı ne kadar sürer sorusudur. Mide bulantıları genellikle gebeliğin ilk üç ayı içerisinde başlar. Ne kadar sürdüğü kadından kadına farklı olabilir. Ancak uzmanlara göre bu süreç 2 ay kadar sürebilmektedir. Gebelikte mide bulantısı altta yatan herhangi bir sağlık problemi olmadığı sürece 4.aydan itibaren azalmaya başlamaktadır. Ancak mide bulantısıyla beraber başka sağlık sorunları eşlik ediyorsa veya doktor önerisinde kullanılan bulantı ilaçlarına rağmen bu sorun şiddetli bir şekilde devam ediyorsa vakit kaybetmeden uzman bir hekim görüşü alınması tavsiye edilir.