Hamilelikte mide bulantısını anında geçiren yöntem!

Sık İdrara Çıkma Hamilelik boyunca sık idrara çıkma ihtiyacı olur. Hamileliğin ilk aylarında rahmin idrar kesesine yaptığı bası, son aylarında ise bebeğin başının kemik pelvise yerleşmesiyle idrar kesesine yaptığı bası, sık idrara çıkmaya neden olur. Hamilelikten kaynaklanan hormonal değişiklik ve vücutta daha fazla kan hacmi sık idrara çıkmaya neden olur. Bazı hamileler idrarını kaçırırlar. Sık idrar isteği ve idrar kaçırma idrar yolu enfeksiyonu, gebelik şekerinin habercisi olabilir. Şikayetinizi doktorunuza iletmelisiniz. Sık idrara çıkmayı engelleme şansı yoktur. Azaltmak için sıvı alımını kısıtlamayın. Günde en az 2 litre su için. İdrarınız gelince hemen boşaltın, idrar kesenizde bekletmeyin. Hamilelikte ve doğumdan sonra idrar kaçırmayı önlemek için kegel egzersizi yapın.

Kasık Ağrısı Hamileliğin her döneminde kasık ağrıları olabilir. Hamileliğin ilk aylarında rahmi karın duvarına asan bağlarda gerilmeye bağlı, doğuma yakın bebeğin başının basısından kaynaklı tamamen normal durumlardan kaynaklanabilir. Ancak kasık ağrıları enfeksiyonlar, düşük tehdidi, nadir de olsa apandisit gibi acil durumlardan kaynaklanabilir. Kasık ağrısı yaşıyorsanız bunun hamilelikte normal bir durum olup olmadığına doktorunuz karar vermelidir. Bazende rahim büyümesi ve hormonların etkisi ile bağırsaklarda oluşan gaz kasık ağrısı yapar. Sık sık azar azar yemek, sağlıklı beslenmek, fiziksel aktiviteyi artırmak, magnezyum takviyeleri kasık ağrılarına iyi gelir.