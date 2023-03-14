Hamileyken Dolgu Yapılır Mı? Hamilelikte Diş Dolgusu Yaptırılır Mı, Zararlı Mı?

Hamilelik döneminde dişlerin çürümesi durumu söz konusudur. Hamilelik öncesi diş kontrolü yapmak ve uzman hekimin tavsiyelerine uymak, bu dönemde diş hastalıkları sorununun önüne geçme noktasında büyük bir öneme sahiptir. Gebelik sırasında hormonlardan dolayı diş eti rahatsızlıkları görülmektedir. Bu durumda kişiler tedavi yapmanın bebeğe zarar verip vermediği konusunda araştırmada bulunur. Hamileyken dolgu yapılır mı sorusuna cevap arayan kullanıcılar internete çok sık başvurmuştur. Dişte meydana gelen çürüklerin temizlenmesi ve dolgunun yapılması durumu zararlı mı sorusu da önemli konular arasındadır. Hamilelikte diş dolgusu yaptırılır mı sorusuna yanıt arayan kişiler, hastaneye gitmeden önce bu konuya açıklık getirmek istemiştir. Gebelik gibi önemli dönemde kadının hassasiyeti fazla olacağı için diş dolgusu konusunda araştırma yapacaktır. Bu konu hakkında merak edilen tüm bilgilere değindiğimiz yazımız sizlerle.

Hamileyken Dolgu Yapılır Mı?

Hamileyken dolgu yapılır mı sorusu gebe kadınlar için son derece merak edilen bir konudur. Hamileyken hormonlar bazı dokuları etkilediği gibi dişetlerini de etkileyebilir. Bu etki sonrası diş etinde çekilmeler veya kanamalar olabilir. Bu dönemde dişlerin doktor kontrolünden geçmesi oldukça önemlidir. Hamilelik döneminde yapılan diş tedavisinin bebeğe zararlı olup olmadığı çok fazla tartışılan bir konudur. Özellikle kanal veya dolgu gibi lokal anestezi ve antibiyotik gerektiren durumlar kadınlar için endişe oluşturmuştur. Yapılan pek çok araştırma dolgunun bebek için zararlı olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu durumda hamile kadının diş tedavisini yapması uygun olacaktır. Elbet bunun için diş tedavi si öncesi doktorun sizin gebe olması bilgisine sahip olması önem taşır.

Hamileyken Diş Dolgusu Yaptırmak Zararlı Mı?

Hamileyken diş dolgusu yaptırmak zararlı mı sorusu her dönem kadınlar tarafından araştırılan ve cevabı merak edilen bir konudur. Gebe dönemindeki kadınların pek çok konuda kontrole gitmesi önem taşımıştır. Bunlardan birisi olan diş tedavilerinde ise hekim kontrolü önem taşır. Bu dönemde hormon değişikliği diş eti iltihaplarını da arttıracaktır. Bunun için gebelik öncesi diş eti kontrolünün tam olarak yapılması önem taşır. Gebelik döneminde ise ilk 3 ayda büyük çaplı tedavilerden uzak durmakta fayda vardır. Bu dönemde diş dolgusu da bu 3 aylık dönem sonrasında hekim kontrolü çerçevesinde yapılması tavsiye edilir.