Hangi Kan Tahlilleri Aç Karnına Yapılır? Kan Tahlili İçin Kaç Saat Aç Kalmak Gerekir, 6 Saat Aç Kalmak Yeterli Mi?

Kan tahlili için kaç saat aç kalmak gerekir diyenler ve nedenini merak edenler için bunun esas sebebi, yemek ve meyve suyu gibi kalorisi yüksek içeceklerin kan değerlerini etkilemesidir. Bu yüzden, uzmanlar açlık değerlerini inceler ve hastalar kan tahlili için 6 saat aç kalmak yeterli mi diye sorar. Hangi kan tahlilleri aç karnına bakılır diyenler, birkaç farklı durum dışında neredeyse bütün kan tahlillerinin aç yapıldığını bilmelidir. Tam kan tahlili aç karnına mı yapılır yoksa tok mu?

Kan Tahlili için Kaç Saat Aç Kalmak Gerekir?

Günümüzde her hastalığın teşhisi için kan ve idrar gibi çeşitli tahliller yapılır. Kan tahlili ise bilindiği üzere çoğunlukla aç karnına yapılır. Sabah saatlerinde aç gelen hastadan alınan kan örneği incelenmek üzere laboratuvara gönderilir. Hasta, hangi şikayet nedeniyle bir uzmana başvurduysa o hastalığın nedeni araştırılır.

Doğru sonuca ulaşmak için kan tahlilinin aç karnına yapılması gerekir. Çünkü, vücuda alınan her gıda kan değerlerinin yükselmesine ve alçalmasına neden olur. Örneğin, bir kişi şeker hastası olmasa bile aşırı şekerli yiyecek ve içecekleri tüketmesi, kanda glukoz seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Bu ise yanıltıcı olduğu için hastanın aç olması istenir, ancak diyabet hastası olan kişilerin tokluk şekeri de önemlidir. Bundan dolayı, doktor hastasının tok karnına kan vermesini isteyebilir. Aynı şekilde, acil durumlarda da tokken kan tahlili yapılabilir. Ek olarak, bazı enfeksiyon hastalıklarının tanısı için yapılan kan tahlillerinde hastanın aç olması şartı aranmayabilir. Aç kalma süresi ise yapılan teste göre değişkenlik gösterse de ortalama olarak hastanın en az 8 ile 10 saat boyunca hiçbir şey yememesi gerekir.

Tam Kan Sayımı Açken mi Yapılır?

Tam kan sayımı (Hemogram) için hastanın aç karnına kan vermesine gerek yoktur. Bu test, kişi tokken de yapılabilir. Hemogram testinin yapılmasının amacı, kandaki hücre sayılarını tespit etmektir. Ek olarak, kandaki hücre sayısı ile ilgili veriler kemik iliğinin durumu hakkında bilgi almaya yardımcı olur. Kan kanseri (Lösemi), kemik iliği ile ilgili hastalıklar, kansızlık (Anemi, Talasemi), çeşitli otoimmün hastalıklar ve bazı enfeksiyonların belirlenmesi içim tam kan sayımı yapılır. Bu test ile aşağıdaki kan değerleri incelenir.

RBC: Kırmızı kan hücreleri

HGB: Hemoglobin

HCT: Hematokrit

MCV, RDW, MCH, MCHC: Kırmızı kan hücreleri indeksleri

PLT: Trombositler

WBC: Beyaz kan hücreleri