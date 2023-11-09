Hasta olmak üzereyseniz acil bu besini yiyin! Boğaz ağrısı ve öksürüğü anında def ediyor...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, birçok hastalığın kapıda beklediği sonbahar aylarında vücudun hastalıklara karşı olan direncini artırmanın basit ama etkili önlemlerinin başında sağlıklı ve dengeli beslenmek geldiğini söyledi. Sonbahar meyve ve sebzeleriyle birlikte bağışıklığımızı güçlendirebileceğimizin altını çizen Dyt. Selva Oturakçıibogil, bu 10 şifalı besinin faydalarını açıkladı. İşte sonbahar ve kış mevsiminde sofranızdan eksik etmememiz gerekenler.

BAL KABAĞI

Zengin bir mineral, lif ve kalsiyum kaynağı olan balkabağı aynı zamanda önemli beta karoten kaynaklarının da başında geliyor. Bal kabağı, bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından biri olan beta karoten sayesinde gribe karşı koruyucu etki gösteriyor. Balkabağı aynı zamanda sindirim sistemini de hızlandırıp rahatlatarak nispeten az su tüketilen soğuk havalarda kabızlık sorununa da fayda sağlıyor.