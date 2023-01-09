Hasta öyküsü yol gösteriyor: Akciğerdeki nodüllere dikkat!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Babaoğlu, "Erken evrede tespit edilen ve cerrahi olarak çıkarılan akciğer kanserli olgularda, beş yıllık sağ kalımın yüksek olduğu bilinmektedir. Bu nedenle aksi ispat edilinceye kadar tüm akciğer nodülleri kanser şüphesi ile takip edilmelidir" dedi.

Hasta tedavilerinde tomografi kullanımının artmasıyla birlikte akciğer nodüller (kitle) ile karşılaşma sıklığı da giderek artıyor. Bu nodüller akciğer kanserinin habercisi olabileceği gibi, iyi huylu lekelerle de sıkça karşılaşılıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Babaoğlu, akciğerde görülen tüm nodüllere kanser şüphesiyle yaklaşmanın hayati önem taşıdığını ve birçok vakada bu şüphenin erken teşhiste kolaylık sağladığını ifade etti. Akciğerde nodül bulunduğunda iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu ayrımının yapılması gerektiğine dikkati çeken Babaoğlu, "Bir nodülün kötü huylu olma ihtimali yüzde 40 ve 60 oranındadır. Erken evrede tespit edilen ve cerrahi olarak çıkarılan akciğer kanserli olgularda, beş yıllık sağ kalımın yüksek olduğu bilinmektedir. Bu nedenle aksi ispat edilinceye kadar tüm akciğer nodülleri kanser şüphesi ile takip edilmelidir" diye konuştu.