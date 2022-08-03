Hastalık riskini sıfıra indiriyor! Suyundan bir bardak içen şifa buluyor…

Düzenli olarak kereviz suyu içmenin en büyük faydalarından biri, vücudunuza tek bir kolay, yeşil kapta sağladığı mikro besinlerin artmasıdır. Uzmanlar, kereviz suyunun büyük bir yararı kalsiyum, potasyum, magnezyum ve A, C ve K vitaminleri gibi besinlerle dolu olduğunu söylüyor. İşte bu besinler vücudumuzdaki birçok önemli işlev için gereklidir. Gelin birlikte kerevizin yararlarına bir bakalım.
HASTALIK RİSKİNİ AZALTIR
Uzmanlar kereviz suyunun kalsiyum, potasyum ve magnezyumun tümü kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu, kalp hastalığı ve felç riskini azalttığını söylüyor. Yapılan araştırmalar sonucu, hastalar için kereviz suyu içmenin faydasını ve kereviz suyunun diyetine dahil edilmesinin yanı sıra, düzenli kayropraktik bakımın kan basıncının zamanla düştüğünü buldu. Çalışmalar, yalnızca bir hastayı incelerken birçok uzman kereviz suyunun farklı beslenme yönlerinin kalp sağlığınıza olumlu yönde birçok fayda sağladığını söylüyor.
GÖZ VE CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
A vitamini içerdiği için, kereviz suyu gözler için oldukça faydalıdır. Bir bardak kereviz suyu, görme, büyüme, hücre bölünmesi, üreme ve bağışıklık için önemli bir besin olan A vitamini günlük ihtiyacınızın %7'sini içerir. Kereviz suyu ayrıca, cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan nemlendiricidir. Bu yeşil meyve suyundaki C vitamini, eklemleri destekleyen dokuları iyileştirir.
LİF KAYNAĞIDIR
Kereviz lif kaynağı açısından oldukça zengindir. Bir fincan tam kereviz sapı, bu faydalı vitaminler ve minerallerle birlikte 1,6 gram lif içerir. Ayrıca, lif daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur, kabızlığı önlemeye ve kolesterolü düşürmeye de oldukça etkilidir.
YEMEKLERİNİZE DAHİL EDİN
Beslenme uzmanları, kereviz suyunun faydalarından yararlanmak istiyorsanız, besinleri yemeğinize almak ve daha uzun süre tok hissetmenizi sağlamak için onu bir protein ve lif kaynağı ile eşleştirmeniz öneriliyor.