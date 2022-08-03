Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Hastalık riskini sıfıra indiriyor! Suyundan bir bardak içen şifa buluyor…

Hastalık riskini sıfıra indiriyor! Suyundan bir bardak içen şifa buluyor…

Kereviz, tarihin eski devirlerinden beri, insan toplulukları tarafından besleyici bir gıda ve şifalı bir bitki olarak kullanılmıştır. İnsan sağlığına büyük destekler sağlayan, bir şifa deposudur. Ayrıca A vitamini açısından çok zengindir. Peki kerevizin diğer faydalarını biliyor musunuz? İşte kerevizin bilinmeyen faydalarını sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 03.08.2022 13:57
ABONE OL
Hastalık riskini sıfıra indiriyor! Suyundan bir bardak içen şifa buluyor…

Düzenli olarak kereviz suyu içmenin en büyük faydalarından biri, vücudunuza tek bir kolay, yeşil kapta sağladığı mikro besinlerin artmasıdır. Uzmanlar, kereviz suyunun büyük bir yararı kalsiyum, potasyum, magnezyum ve A, C ve K vitaminleri gibi besinlerle dolu olduğunu söylüyor. İşte bu besinler vücudumuzdaki birçok önemli işlev için gereklidir. Gelin birlikte kerevizin yararlarına bir bakalım.

HASTALIK RİSKİNİ AZALTIR

Uzmanlar kereviz suyunun kalsiyum, potasyum ve magnezyumun tümü kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu, kalp hastalığı ve felç riskini azalttığını söylüyor. Yapılan araştırmalar sonucu, hastalar için kereviz suyu içmenin faydasını ve kereviz suyunun diyetine dahil edilmesinin yanı sıra, düzenli kayropraktik bakımın kan basıncının zamanla düştüğünü buldu. Çalışmalar, yalnızca bir hastayı incelerken birçok uzman kereviz suyunun farklı beslenme yönlerinin kalp sağlığınıza olumlu yönde birçok fayda sağladığını söylüyor.

GÖZ VE CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

A vitamini içerdiği için, kereviz suyu gözler için oldukça faydalıdır. Bir bardak kereviz suyu, görme, büyüme, hücre bölünmesi, üreme ve bağışıklık için önemli bir besin olan A vitamini günlük ihtiyacınızın %7'sini içerir. Kereviz suyu ayrıca, cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan nemlendiricidir. Bu yeşil meyve suyundaki C vitamini, eklemleri destekleyen dokuları iyileştirir.

LİF KAYNAĞIDIR

Kereviz lif kaynağı açısından oldukça zengindir. Bir fincan tam kereviz sapı, bu faydalı vitaminler ve minerallerle birlikte 1,6 gram lif içerir. Ayrıca, lif daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur, kabızlığı önlemeye ve kolesterolü düşürmeye de oldukça etkilidir.

YEMEKLERİNİZE DAHİL EDİN

Beslenme uzmanları, kereviz suyunun faydalarından yararlanmak istiyorsanız, besinleri yemeğinize almak ve daha uzun süre tok hissetmenizi sağlamak için onu bir protein ve lif kaynağı ile eşleştirmeniz öneriliyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA