Hastalık riskini sıfıra indiriyor! Suyundan bir bardak içen şifa buluyor…

Kereviz, tarihin eski devirlerinden beri, insan toplulukları tarafından besleyici bir gıda ve şifalı bir bitki olarak kullanılmıştır. İnsan sağlığına büyük destekler sağlayan, bir şifa deposudur. Ayrıca A vitamini açısından çok zengindir. Peki kerevizin diğer faydalarını biliyor musunuz? İşte kerevizin bilinmeyen faydalarını sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 03.08.2022 13:57 PAYLAŞ ABONE OL

Düzenli olarak kereviz suyu içmenin en büyük faydalarından biri, vücudunuza tek bir kolay, yeşil kapta sağladığı mikro besinlerin artmasıdır. Uzmanlar, kereviz suyunun büyük bir yararı kalsiyum, potasyum, magnezyum ve A, C ve K vitaminleri gibi besinlerle dolu olduğunu söylüyor. İşte bu besinler vücudumuzdaki birçok önemli işlev için gereklidir. Gelin birlikte kerevizin yararlarına bir bakalım.

HASTALIK RİSKİNİ AZALTIR Uzmanlar kereviz suyunun kalsiyum, potasyum ve magnezyumun tümü kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu, kalp hastalığı ve felç riskini azalttığını söylüyor. Yapılan araştırmalar sonucu, hastalar için kereviz suyu içmenin faydasını ve kereviz suyunun diyetine dahil edilmesinin yanı sıra, düzenli kayropraktik bakımın kan basıncının zamanla düştüğünü buldu. Çalışmalar, yalnızca bir hastayı incelerken birçok uzman kereviz suyunun farklı beslenme yönlerinin kalp sağlığınıza olumlu yönde birçok fayda sağladığını söylüyor.