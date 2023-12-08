Hastalıklara geçit vermiyor! Zırh gibi bağışıklığın anahtarı...

BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATAN HATALARA DİKKAT

Bir canlının hastalıklara karşı korunmasını sağlayan, vücudundaki yabancı ve zararlı olan tüm maddeleri tanıyıp bu maddelerin yok edilmesi için savaşan reaksiyonların, bağışıklık sistemi olarak ifade edildiğini aktaran Dyt. Kara, şu bilgileri paylaştı:

"Bağışıklık sistemi, vücuda giren her maddeyi tarayarak, zararlı olanlar için anında savunma mekanizması oluşturup kişinin enfeksiyon ve hastalıklardan korunmasını sağlamaktadır. Bağışıklık sistemini zayıflatarak vücut direncini düşüren faktörler; kötü beslenme alışkanlıklarına sahip olmak, vitamin, mineral ve protein alımının yetersiz olması, alkol, sigara tüketimi, kimyasal ilaç alımı, serbest radikallere maruz kalmak (radyasyon), vücut ve çevre temizliğine gerekli özeni göstermemek, hava kirliliğine maruz kalmak, yetersiz egzersiz yapmak veya hareketsizlik, şişmanlık, obezite, viral ve bakteriyel enfeksiyon durumu, düzensiz uyku uyumak, yetersiz güneş ışından yararlanmak ve UV ışınlara maruz kalmak, sıkça değişkenlik gösteren sıcaklıklara vücut ısısının maruz kalmasıdır."