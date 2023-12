Hastalıklara geçit vermiyor! Zırh gibi bağışıklığın anahtarı...

"BAĞIŞLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BESİNLER''

Güçlü bir bağışıklık için vitaminlerin tercih edilebileceğini söyleyen Dyt. Kara, "Bağışıklık sistemine olumlu yönde etkileri olduğu bilinen, A ve C vitamininden zengin sebze-meyvelerin, çinkodan ve demirden zengin kırmızı et ve kabuklu yemişlerin, selenyum ve omega-3'ten zengin deniz ürünlerinin tüketilmesi immün sistemin desteklenmesi açısından fayda sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, yararlı mikroorganizmalar olan probiyotiklerin ve probiyotik içeren fermente yoğurt, ayran ve kefir gibi ürünlerin de sağlıklı beslenmeye dâhil edilmesi bağışıklık sistemine destek sağlayacaktır. Ayrıca adını sıkça duyduğumuz probiyotik, zerdeçal, ginseng, beta-glukan ve Omega-3 yağ asitlerinin de bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkilerinin olduğu, ancak her besin ögesinde olduğu gibi önerilen miktarlarda kullanılması gerektiği de unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.