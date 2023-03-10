Hastalıklara zemin hazırlıyor! Uzmanı obeziteden korunmak için önerdi: "Günde en az 30 dakika..."

“4 Mart Dünya Obezite Günü'' çerçevesinde Erzincan Halk Eğitim Merkezi'nde, halk eğitim kursiyerlerine ve çalışanlarına ''Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktivite, Obezite'' konulu eğitim verildi. Diyetisyen Nida Işık Tekçe, katılımcılara verdiği eğitim seminerinde obezitenin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından vücutta sağlığı bozacak ölçüde anormal veya aşırı yağ birikmesi olarak tanımlandığını söyleyerek, obezite ile nasıl mücadele edileceğine dair önerilerde bulundu. İşte haberin detayları...

İHA Giriş Tarihi: 10.03.2023 11:44 PAYLAŞ ABONE OL

Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi personeli Diyetisyen Nida Işık Tekçe, katılımcılara verdiği eğitim seminerinde obezitenin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından vücutta sağlığı bozacak ölçüde anormal veya aşırı yağ birikmesi olarak tanımlandığını söyledi. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının ortalama yüzde 15-20'sini, kadınlarda ise yüzde 25-30'unu yağ dokusu oluşturduğunun altını çizen Tekçe, erkeklerde bu oranın yüzde 25, kadınlarda ise yüzde 30'un üzerine çıkması durumunda obezite söz konusu olduğunu belirtti. Obeziteyi belirlemek için Dünya Sağlık Örgütü'nün obezite sınıflandırması kullanılmakta ve genellikle Beden Kitle İndeksinin esas alındığını anlatan Tekçe, tüm dünyada fazla kiloluluğun ve obezitenin sıklığının giderek artığını ve obezitenin 21'inci yüzyılın küresel boyutta en önemli halk sağlığı sorunu olduğunu ifade etti.

OBEZİTE İLE MÜCADELE ÖNERİLERİ

Obeziteden korunmak için vatandaşlara önemli önerilerde bulunan Tekçe, "Obezite ile mücadele konusunda Dünya Sağlık Örgütünün temel önerileri vardır. Bunlar, yağ, şeker ve tuz oranı yüksek yiyecek ve içeceklerin özellikle çocuklara karşı pazarlanmasını kısıtlamak, şekerli yiyecek ve içecekleri vergilendirmek, besin değeri yüksek yiyecek ve içeceklere uygun fiyat desteği ile daha iyi erişim sağlamak, şehirlerde ve kasabalarda güvenli yürüyüş, bisiklete binme ve tatil için daha fazla alan açmak ve çocuklarımıza erken yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıklarını edindirmek" diye konuştu.