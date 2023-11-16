Hastayken egzersiz yapılır mı? Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtileriniz varsa uzak durun

Soğuk algınlığına yakalanmak, kişinin yaşam kalitesini düşürerek günlük hareketleri yerine getirmesini zor bir hale dönüştürebilir. Fakat düzenli spor rutini olan kişiler, kendilerini fiziksel olarak kötü hissettikleri zaman egzersiz yapıp yapmama arasında çok sık kararsızlık yaşayabilirler.

Egzersiz yapmak, genel sağlığı hem fiziksel hem de ruhsal olarak olumlu şekilde etkiler. Fakat soğuk algınlığına yakalanıldığı zaman egzersize ne zaman ara vermeyi bilmek gerekir.

VÜCUT YORULABİLİR VE ZAYIF DÜŞEBİLİR

Soğuk algınlığına yakalanıldığı zaman bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla mücadele edebilmek için türlü antikorlar ve beyaz kan hücreleri üretip yoğun bir biçimde çalışmasını sürdürür. Bu durum sonucunda da enerjiye ve kaynaklara ihtiyaç vardır böylece vücut, yorulabilir ve zayıf düşebilir.

Bu durum karşısında ilk olarak dinlenerek iyileşme süreci sağlanmalıdır. Böylece iyileşme sürecinin yavaşlamasını önleyebilir, enfeksiyonun diğer insanlara yayılmasını engelleyebilir ayrıca bronşit ve zatürre gibi risklerin ihtimalinin artmasını ortadan kaldırabilirsiniz.