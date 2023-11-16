Hastayken egzersiz yapılır mı? Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtileriniz varsa uzak durun

Soğuk algınlığına yakalanmak, kişinin yaşam kalitesini düşürerek günlük hareketleri yerine getirmesini zor bir hale dönüştürebilir. Fakat düzenli spor rutini olan kişiler, kendilerini fiziksel olarak kötü hissettikleri zaman egzersiz yapıp yapmama arasında çok sık kararsızlık yaşayabilirler.
HASTAYKEN EGZERSİZ YAPILIR MI?
Egzersiz yapmak, genel sağlığı hem fiziksel hem de ruhsal olarak olumlu şekilde etkiler. Fakat soğuk algınlığına yakalanıldığı zaman egzersize ne zaman ara vermeyi bilmek gerekir.
VÜCUT YORULABİLİR VE ZAYIF DÜŞEBİLİR
Soğuk algınlığına yakalanıldığı zaman bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla mücadele edebilmek için türlü antikorlar ve beyaz kan hücreleri üretip yoğun bir biçimde çalışmasını sürdürür. Bu durum sonucunda da enerjiye ve kaynaklara ihtiyaç vardır böylece vücut, yorulabilir ve zayıf düşebilir.
Bu durum karşısında ilk olarak dinlenerek iyileşme süreci sağlanmalıdır. Böylece iyileşme sürecinin yavaşlamasını önleyebilir, enfeksiyonun diğer insanlara yayılmasını engelleyebilir ayrıca bronşit ve zatürre gibi risklerin ihtimalinin artmasını ortadan kaldırabilirsiniz.
YARALANMALARA KARŞI AÇIK HALE GELEBİLİRSİNİZ
Ayrıca kendinizi tam olarak iyi hissetmediğinizde egzersiz esnasında performansınız düşüş yaşayabilir, denge ve koordinasyonunuz da iyi olmadığı için yaralanmalara karşı kendinizi açık hale getirebilirsiniz.
Soğuk algınlığına yakalandığınız zaman en iyi yol, her ne kadar dinlenme olsa da eğer belirtileriniz boynunuzun üst kısmında yer alırsa ve kendinizi iyi hissederseniz hafif ya da orta şiddetli egzersiz yapabilir böylece ruh halinizin de iyileşmesini sağlayabilirisiniz.
BELİRTİLERİN YOĞUNLAŞTIĞINI FARK EDERSENİZ…
Ateş ve kas ağrıları gibi belirtilere sahip iseniz biraz egzersiz yerine dinlenerek vücudunuzun iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Boğaz ağrısı, baş ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtilere sahipseniz kendinizi test ederek düşük tempolu bir egzersiz deneyebilirsiniz. Ancak bu esnada belirtilerin yoğunlaştığını fark ederseniz mutlaka ara verin.
Pilates gibi esneklik ve denge temelli olan düşük tempolu egzersizler, iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Vücudunuzu dinleyerek bilinçli bir farkındalığa ulaşmanızda etkili olabilir.
Bu süreçte vücudun aldığından daha fazla su kaybetmemesi için yeterli miktarda sıvı tüketin. Özellikle de ter aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz sıvı kaybı için susuz kalmamaya önem gösterin.
Dışarıda başka kişileri de virüse maruz bırakmamak adına ev ya da açık hava gibi kontrollü yerlerde egzersiz yapmaya dikkat edin.
ÖZELLİKLE BU BELİRTİ VARSA…
Genellikle kendinizi iyi hissetmediğiniz zaman egzersiz yapmayı atlamak sizin için en yararlı yol olacaktır. Ayrıca yüksek ateşe sahip olmak, vücudun aktif bir biçimde enfeksiyonla savaştığını gösterir. Bu durumda egzersiz yapmak, vücudun sıcaklığının artmasında neden olarak ateşin daha yükselmesine yol açabilir.
Egzersiz yapmaya ara vermeniz gerektiğini gösteren belirtileri ise şöyle;
ÖKSÜRÜK VE GÖĞÜS TIKANIKLIĞI
Eğer öksürük ve göğüs tıkanıklığını şikayetine sahipken egzersiz yapmak; nefes almanızın zorlaşmasına, öksürük nöbetlerinin kötü bir hale gelmesine yol açabilir, soğuk algınlığı belirtilerinizin daha da kötüleşmesine neden olabilir.
YORGUNLUK VE AĞRI
Soğuk algınlığına yakalanıldığı zaman beraberinde yorgunluk ve vücutta ağrılar da oldukça sıklıkla yaşanır. Böyle bir durum karşısında vücudunuzu dinleyerek ihtiyaç duyduğu dinlenmeyi mutlaka sağlayın.
SİNDİRİM PROBLEMLERİ
Mideniz bulandığı zaman egzersiz yapmak, rahatsızlık verici olmasının yanı sıra soğuk algınlığı belirtilerinin artmasına da yol açabilir.
AĞIRLAŞAN BELİRTİLER
Soğuk algınlığı belirtileriniz iyileşmek yerine ağırlaşarak daha kötü bir hale gelirse bu durum vücudunuzun dinlenmesi gerektiğini işaret eder.
UYARI: Uzun süreli ve geçmeyen soğuk algınlığı belirtilerine sahipseniz mutlaka bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.