Havuzdan çıktıktan sonra bunu yapmıyorsanız dikkat! İşitme kaybına yol açabilir…

SİNÜZİTİN KRONİK HALE GELMEMESİ İÇİN ERKEN TEDAVİ GEREKİR

Dr. Dutipek yaz aylarında artan polen, toz, nem ve hava değişikliğinin ağız ve burun içine açılan sinüs boşluklarında enfeksiyona sebep olması yoluyla gerçekleşen sinüzit vakalarının da arttığına dikkat çekti. Sinüzitin, burun ve sinüslerde iltihaplanma ile karakterize olduğunu ve belirtileri arasında baş ağrısı, yüz ağrısı, burun tıkanıklığı ve sarı-yeşil burun akıntısı bulunduğunu belirten Dr. Dutipek sinüzitin kronikleşmemesi için erken tedavinin önemli olduğunu; tedavide antibiyotik, sinüs ağızlarını açan ve ağrı kesici ilaçlar ile burun damlalarının yer aldığını ifade etti.



Yine yazın artan polenlerin alerjik rinit semptomlarını tetiklediğine işaret eden Dr. Dutipek alerjik rinitin, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırma ve gözlerde kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini; alerjenlerden kaçınmak ve uygun tedavi yöntemlerini kullanmak yoluyla semptomların hafifletilebileceğini anlattı.