Hayatı kabusa çeviren hastalık! Basurun çaresi bu besinde: Mutlaka her gün...

Birçok kişinin utandığı ya da çekindiği için doktora gitmekten kaçındığı hemoroid (basur) hastalığının tedavisinde de lazer operasyonları devrede. Uzmanlar, “Acılı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durun. Su için, posalı ve lifli beslenin” diyor

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 22.01.2024 09:54 PAYLAŞ ABONE OL

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Haşim Furkan Güllü, aslında birçok kişinin muzdarip olduğu ama utandığı ve çekindiği için doktora gitmekten kaçındığı hemoroid (basur) hastalığına dikkat çekti. Op. Dr. Güllü "Hemoroid aslında her insanda makat bölgesinde bulunan damarsal yapılardır. Bu damar paketleri makat bölgesini korumak için dışkılama esnasında şişerler. Fakat bu sefer kendilerini tehlikeye atmış olurlar. Dolayısıyla katı ve sert dışkı, kabızlık ve fazla ıkınma hemoroidal hastalığa neden olabilir. Yine karın içi basıncını artıran nedenler (hamilelik ya da obezite gibi) bu damar paketlerinde genişlemeye sebep olarak hemoroidal hastalığa yol açabilir" dedi.





KANSERE DÖNÜŞMEZ

Günümüzde 4 yetişkinden birinin bu hastalıktan muzdarip olduğunu söyleyen Op. Dr. Güllü, "Bu hastalık kansere dönüşmez. Ancak, özellikle makat bölgesinde görülen bazı kanser vakaları hemoroidal hastalığı taklit edebilir. Bu yüzden benzer şikayetleri olan hastalarımızın mutlaka bir doktor kontrolünden geçmesi gerekmektedir" dedi