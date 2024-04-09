Hazımsızlığın çaresi bu besinde saklı! Vücuda tutunan kiloların da akıp gitmesini sağlıyor...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Ferdi Öztürk, zencefilin, (Zingiber Officinale) insan sağlığı için yararlarını anlattı. Dyt. Öztürk "Bilindiği gibi tıbbi bitkilerin tarihteki ve halk arasındaki kullanımlarından yola çıkılarak fitokimyasal analizleri yapılmaktadır. Halk arasında da tıbbi bitkilerin kullanımı giderek artmaktadır. Tabii bu kullanımlara ışık tutan bu konuda yapılan farmakolojik çalışmalardır. Böylece tıbbi bitkilere artan talep, bitkilerin kültüre alınmasıyla karşılanabilecektir. Bu bitkilerden birisi de çok eski çağlardan günümüze kadar tedavide kullanılan zencefildir" dedi.







HAZIMSIZLIĞA BİREBİR

Zencefilin tüm dünyada yaygın olarak tüketilen geleneksel tıbbi bir bitki olduğunu söyleyen Dyt. Öztürk, "Genellikle gıda ve baharat olarak tüketilmesine rağmen tıbbi olarak hastalıklarda kullanılır. İçerisindeki aktif bileşenler 'Gingeroller ve Şogaoller'dir" dedi. Anavatanı Güney Asya olan zencefilin Roma, Çin, Yunan ve Osmanlı tıp tarihi kayıtlarına tıbbı bir bitki olarak girdiğini söyleyen Dyt. Öztürk, "Fitoterapi ve bitkisel ürünlerle ilgili olan Alman Federal Enstitüsü Komisyonu, zencefil kökünü hazımsızlık ve araba tutmasından korunmak için tavsiye etmektedir. Klinik çalışmalarda bu bitkinin deniz tutması, baş dönmesi, bulantı ve kusmaya olan etkileri incelenmiştir. Yapılan iki ayrı çalışmada 60 ve 120 kadında bulantı ve kusmaya olan etkisi değerlendirilmiştir. 1 gr zencefil günlük kullanım dozu olarak verilmiş ve etkili bir şekilde kusmayı önlediği ispatlanmıştır" dedi.