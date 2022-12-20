Helicobacter Pylori Nedir? Endoskopi Sonucunda Helikobakter Pilori Pozitif ve Negatif Çıkması Ne Anlama Gelir, Midede Bakteri Varsa Ne Olur?

Helicobacter pylori nedir, helikobakter pilori genelde çocuk yaşlarda alınan ve mideye enfekte edilen bir bakteri çeşididir. Helikobakter pilori yaygın bir rahatsızlık olarak bilinmektedir. Midede helikobakteri varsa ne olur, helicobacter pylori nereden bulaşır sorularının yanıtları burada yer almaktadır. Helikobakter pilori midenizi koruma altına alan astara saldırmaktadır. Midede üreaz isimli enzim üretilir ve bu enzim sonucunda mide asitleri çok daha az asidik halde gelmektedir.

Helicobacter Pylori Nedir?

Helikobakter pilori çoğunlukla çocuklarda alınan ve mideye enfekte yoluyla ulaşan bir bakteri çeşididir. Yemek yedikten sonra mide üzerinde oluşan şiddetli ağrı, aç iken midede oluşan kazınma, şişkinlik hissiyatı, sık sık gelen açlık durumu, bulantı ve ishal gibi rahatsızlıklar helikobakter pilorinin neden olduğu hastalıklardan dolayı oluşabilmektedir. Bu da helicobacter pylori nereden bulaşır sorusunun cevabıdır. Helikobakter pilori az da olsa bazı çeşit mide kanserleri için risk oluşturmaktadır. Bu nedenle şikayet duyulduğu zaman muhakkak uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir.

Helikobakter Pilori Pozitif Ne Demek?

Helicobacter pylori pozitif çıktı ne demek, helikobakter pylori negatif ne anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir. Bir insan bedeninde bulunan kanda Helicobacter pyloriye karşı meydana gelen antikorların oluşması durumunda bu insanın bakteriyle enfekte olması ya da yaşanılmış bir enfeksiyonunun var olması anlamına gelmektedir. Helikobakter pylori izlenmiştir ne demek, nasıl anlarız diye düşünmeden önce şunları bilmek gerekmektedir, birçok insanda, olası tüm semptomların olduğunu bilmeyerek senelerce bu bakterileri taşımaktadır. Mide astarında kızarıklık ve şişkinlik meydana gelebilmekte ve buna gastrit denmektedir. Midenizde ya da ince bağırsağınızda yaralanmalar ya da peptik ülserler meydana gelebilmektedir. Ülser denilen semptomlar, aşağıda yer alan karın ağrısına neden olabilmektedir;

Geçmek bilmeyen bir ağrı

Yemekten 2-3 saat sonrasında yaşanan şiddetli ağrı

Sürekli olarak gelip giden ağrı

Mideniz boş iken geceleri gelen ağrı

Mide asidinizin düşmesine neden olan ilaçlar

Kilo kaybı, mide bulantısı ve ishal

Şişkinlik hissiyatı

Midede Bakteri Varsa Ne Olur?

Mide mikrobunun meydana gelme nedeni net bir şekilde bilinmemektedir. Mide mikrobunun bulaş hızı şu şekilde sıralanmaktadır;

İnsandan insana tükürük vasıtasıyla bulaşabilir

Kusmuk yoluyla bulaşabilir.

Dışkı yolu ile meydana gelen havayla bulaşabilir.

Kişiler arası temasla birlikte geçebilir.

Bu hastalık ile ilgili, midede helikobakteri varsa ne olur, helicobacter pylori nereden bulaşır gibi sorular kişilerin kafalarını karıştırmaktadır. Helicobacter pylori besinler ya da su yoluyla dağılım gösterebilmektedir. Midede ya da bağırsaklarda farklı rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bakteri ve mikrop gibi bileşenler, mideyi koruyan yapıları enfekte edebilmektedir. Bu esnada birçok enzimlerin, toksinlerin ve bağışıklık olarak midenin rahat bırakılmasına sebep olmaktadır. Bu belirtiler doğrudan ya da dolaylı bir şekilde mide ve bağırsaklara hasar vermektedir. Bu verilen hasar bazı rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Bu hastalıklar; hazımsızlık sorunu, ülser ya da reflü vb mideye özel rahatsızlıklardır. Çoğu insan kronik H. pylori enfeksiyonu belirtileri yaşasa da belli bir semptom göstermemektedir. Bazı insanlarda ise ciddi problem görülebilmektedir. Ülserler bazı belirtilere neden olabilir veya hiçbir belirti göstermemektedir.

Mide bakterisi bireyin hayatını negatif anlamda etkilemektedir. Bu bakteriler kişinbireyinin yeme düzeninin değişmesine sebep olmaktadır. Bazı mide rahatsızlıklarının meydana gelmesine de zemin hazırlamaktadır. Mide bakterisiyle ilgili semptomlar oluştuğu zaman aşağıda sıralanan durumlar yaşanabilmektedir;