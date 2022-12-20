Helikobakter Pilori Nasıl Yok Edilir? Midedeki Bakteri Nasıl Temizlenir ve Tedavi Edilir, Helicobacter Pylori’yi Ne Öldürür?

Midedeki Helikobakter Pylori bakterisi nasıl yok edilir diye soranlar olabilir. Kansere neden olan Helicobacter Pylori'yi ne öldürür diye yanıt arayanlar vardır. Midedeki bakteri nasıl temizlenir sorusu, ilerlemesini önlemek için yararlı olabilir. Helikobakter Pilori nelere sebep olur bilinmelidir. Erkenden tedavi etmek için Helikobakter Pilori belirtileri nelerdir diye araştırılmalıdır. Peki Helicobacter Pylori nasıl tedavi edilir? Helicobacter Pylori yasak yiyecekler arasında neler var?

Helikobakter Pylori Bakterisi Nasıl Yok Edilir?

Helicobacter Pylori, midenin asidik bir ortamı olması nedeniyle orada gelişen ve çoğalan bir bakteridir. Bu bakteri, yaklaşık olarak dünya nüfusunun yarısını etkisi altına alan kronik bir mide enfeksiyonunun esas nedenidir. İnsanlar, genellikle çocukluk döneminde kapar, ancak eradikasyon meydana gelmediği sürece yaşam boyunca varlığını devam ettirir. Oldukça sinsi ilerleyen bir enfeksiyon olmasıyla dikkat çeker. Çoğunlukla kişide semptom görülmez, ancak öte yandan bazen mide yanması, karın bölgesinde ağrı ve şişkinlik, mide bulantısı, kusma, kötü ağız kokusu ve geğirme gibi belirtilerle ortaya çıkar.

Helikobakter Pylori, ülser, gastrit, mide lenfoması gibi kronikleşmiş mide rahatsızlıklarına zemin hazırlar. Dünyadaki en önemli ölüm nedenlerinden biri mide kanseridir ve Helikobakter Pylori, bunun en önemli tetikleyicilerinden biridir.

Helikobakter Pylori Nasıl Tedavi Edilir?

Bakterinin görüldüğü vakaların neredeyse % 90'ında etkili olan ve enfeksiyondan kısa sürede kurtulmayı sağlayan çok kolay bir tedavi yöntemi bulunur. Bizmut içeren ilaçlar, antibiyotikler ve proton pompa inhibitörü ile iyileşmek mümkündür. Her ne kadar ilaç tedavisi ile geçen bir rahatsızlık olsa da tekrardan meydana gelme olasılığı vardır. Bundan dolayı, kişilerin tükettikleri besinlerin hijyenik olması son derece önemlidir. Helikobakter Pylori, bu bakteriyi taşıyan kişilerle yakın temas, yeteri kadar temiz yıkanmayan eller, infekte içme suyu ve fekal - oral yol ile bulaşır. Bu bakımdan, yemekten önce ve tuvaletten sonra eller kesinlikle yıkanmalıdır.

Helikobakter Pylori Yasak Yiyecekler Nelerdir?

Bu bakterinin çoğalmasını önlemek için ilk olarak beslenme düzenine dikkat edilmelidir. Bunun için öncelikle yediğiniz meyve, sebze ve diğer gıdaların iyi temizlenmiş olduğundan emin olmanız gerekir. Ek olarak, çeşme suyundan kesinlikle uzak durmanız tavsiye edilir. İyi bir şekilde filtrelenerek arıtılmış su içmeli, acı baharatlar, yağda kızarmış besinler, çiğ soğan ve domates ile portakal kesinlikle tercih etmemelisiniz. Kefir ise probiyotik kaynağı olduğu için mide ve bağırsaklardaki iyi bakterilerin artmasını sağlar. Bu anlamda, Helicobacter Pylori ile savaşmak açısından yararlıdır. Aşağıda bu enfeksiyonun iyileşmesine yardımcı olan bazı besinler sıralanmıştır.

Zeytinyağı

Kereviz

Elma

Bal

Kızılcık, Böğürtlen, Ahududu, Çilek

Bitki çayları