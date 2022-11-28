Hem beyniniz hem de kanınız için hayati! Bu vitamin hayatınızı değiştirebilir…

Ulusal Sağlık Enstitülerine göre B12 vitamini, DNA ve RNA oluşturan biyolojik süreçleri katalize etmeye yardımcı olur. NIH'ye göre, B12 eksikliği olan kişiler DNA'yı yavaşça sentezler. DNA, tüm hücrelerin yapı taşı olduğundan, vücut büyük, anormal kırmızı kan hücreleri ürettiğinde, yeterli B12 vitaminine sahip olmayan kişilerde megaloblastik anemi gelişebilir.

SİNİRLERİN İLETİMİNDE VE SAĞLIĞINA KORUMA SAĞLAR

Cognitive Neuroscience Society'ye göre B12, B1 ve B6, "nörotropik" B vitaminleri olarak bilinir çünkü sağlıklı bir merkezi ve periferik sinir sisteminin korunmasında rol oynarlar. B12 vitamini, sinirlerin etrafına sarılmış koruyucu bir kılıf olan miyelin oluşumuna yardımcı olur. Cleveland Clinic'e göre miyelin kılıflar, sinirlerin diğer sinirlere hızlı ve verimli bir şekilde elektriksel uyarılar göndermesine olanak tanır.

CNS, besinin ayrıca yeni sinirler oluşturmada ve yaralanmadan sonra sinirleri onarmada önemli bir rol oynadığını söyledi. B12'deki bir eksiklik, beynin omuriliğinin bozulması, beynin dışındaki sinirlerin hasar görmesi ve bilişsel işlev bozukluğu ile kendini gösteren "büyük bir sağlık sorunu" yaratabilir.