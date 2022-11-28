Hem beyniniz hem de kanınız için hayati! Bu vitamin hayatınızı değiştirebilir…

B12 vitamini, kırmızı kan hücrelerinin ve DNA'nın oluşmasına yardımcı oluyor. Michigan Üniversitesi'nden epidemiyoloji profesörü olan Dr. Eduardo Villamor, Insider'a verdiği demeçte, B12 vitaminin vejetaryen ve vegan kişilerde daha çok görüldüğünü belirtti.
Villamor, B12 vitamini eksikliğinin semptomları, bir kişinin ne kadar süredir besinsiz kaldığına göre değişecektir. Hafif B12 vitamini eksikliği, bazen zayıf hissettiren yorgunluğa neden oluyor. Fakat ilerleyen aşamalarda çok daha riskli belirtiler ortaya çıkabiliyor. Örneğin; İngiltere'de yıllardır "aşırı yorgunluk ve yürüme güçlüğü" yaşayan bir kadına "tehlikeli düzeylerde düşük" B12 vitamini eksikliği teşhisi konuldu. Tüm bu belirtilerin bir B12 vitamini eksikliğiyle ilişkili olup olmadığının tespiti için öncelikle bir uzmana danışmanız oldukça önemlidir. İşte B12 vitaminin vücudunuzdaki işlevleri…
KIRMIZI KAN HÜCRELERİNİ OLUŞTURUR
B12 vitamini, vücutta oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin oluşturulmasında özellikle önemli bir rol oynar. B12 vitamini, kırmızı kan hücrelerinde oksijen taşıyan protein olan hemoglobin yapımının karmaşık sürecine katkıda bulunur. B12, vücudun sonunda hemoglobine dönüştüğü kimyasal "süksinil CoA"yı aktive eder.
Cleveland Clinic'e göre B12 olmadan vücut, tam işlevli kırmızı kan hücreleri üretmek için yeterli hemoglobin üretemez. B12 vitamini eksikliği nedeniyle sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin olmaması, ağrıya, yürüme güçlüğüne, hafıza kaybına, ruh hali değişikliklerine ve görme sorunlarına neden olan anemiye yol açabilir.
DNA OLUŞUMUNDA ÖNEMLİ ROL OYNAR
Ulusal Sağlık Enstitülerine göre B12 vitamini, DNA ve RNA oluşturan biyolojik süreçleri katalize etmeye yardımcı olur. NIH'ye göre, B12 eksikliği olan kişiler DNA'yı yavaşça sentezler. DNA, tüm hücrelerin yapı taşı olduğundan, vücut büyük, anormal kırmızı kan hücreleri ürettiğinde, yeterli B12 vitaminine sahip olmayan kişilerde megaloblastik anemi gelişebilir.
Ulusal Nadir Bozukluklar Örgütü, megaloblastik anemisi olan kişilerin aşağıdakiler dahil nörolojik semptomlar geliştirebileceğini belirtmektedir:
Ellerde ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma
SİNİRLERİN İLETİMİNDE VE SAĞLIĞINA KORUMA SAĞLAR
Cognitive Neuroscience Society'ye göre B12, B1 ve B6, "nörotropik" B vitaminleri olarak bilinir çünkü sağlıklı bir merkezi ve periferik sinir sisteminin korunmasında rol oynarlar. B12 vitamini, sinirlerin etrafına sarılmış koruyucu bir kılıf olan miyelin oluşumuna yardımcı olur. Cleveland Clinic'e göre miyelin kılıflar, sinirlerin diğer sinirlere hızlı ve verimli bir şekilde elektriksel uyarılar göndermesine olanak tanır.
CNS, besinin ayrıca yeni sinirler oluşturmada ve yaralanmadan sonra sinirleri onarmada önemli bir rol oynadığını söyledi. B12'deki bir eksiklik, beynin omuriliğinin bozulması, beynin dışındaki sinirlerin hasar görmesi ve bilişsel işlev bozukluğu ile kendini gösteren "büyük bir sağlık sorunu" yaratabilir.
B12 VİTAMİNİ KEMİKLERDE ZAYIFLATABİLİR
Kemiklerin zayıflaması ile ilişkilendirilmiştir. 2015 yılında yapılan bir inceleme, B12 eksikliğinin vücudun "osteoklastlar" veya kemiği parçalayan hücreler yapmasını tetikleyebileceğini buldu.
Ancak çok fazla B12 kemiklerinize de zarar verebilir. Menopoz sonrası 75.000 kadın üzerinde yapılan bir araştırma, önerilen günlük B12 miktarını çok aşan takviyeleri alanların kalça kırığı riskinin arttığını buldu .