Hem gençlik hem de güç kaynağı kolajenin deposu! 10 yaş gençleştirme gücüne sahip o besin...

KOLAJEN SEVİYELERİ DÜŞTÜĞÜNDE NE OLUR?
Kollajen cilde ve saça yardımcı olur mu? Yaşlanmayla birlikte vücudun kolajen üretimi önemli ölçüde azalır. Bu olduğunda, cildinizin elastikiyetinde ve epidermal kalınlığında bir azalma olur. Cilt hasarına ve kırışıklıklara yol açar. Kolajendeki azalmalar ayrıca daha sert ve az esnek bağlara, kasların küçülmesine ve zayıflamasına, eklem ağrısına, osteoartrite ve gastrointestinal sorunlara neden olabilir. Düşük kolajen saç büyümesini azaltabilir ve saçın incelmesine katkıda bulunabilir.
VÜCUDUNUZUN KOLAJEN ÜRETMESİNİ SAĞLAYAN GIDALAR
Kolajen açısından zengin yiyecekler veya kolajen üretimini artıran yiyecekler yemek, cilt hedefleriniz için ihtiyaç duyduğunuz yapı taşlarını oluşturmanıza da yardımcı olabilir.
KEMİK SUYU
Son araştırmalar kemik suyunun güvenilir bir kolajen kaynağı olmayacağını bulsa da bu seçenek kulaktan kulağa açık ara en popüler olanıdır. Hayvan kemiklerinin suda kaynatılmasıyla yapılan bu işlemin kolajen çıkardığına inanılıyor. Bunu evde yaparken, et suyunu lezzetlendirmek için baharat ekleyebilirsiniz.
Beslenme uzmanları; Kemik suyu kemiklerden ve bağ dokusundan yapıldığı için kalsiyum, magnezyum, fosfor, kolajen, glukozamin, kondroitin, amino asitler ve diğer birçok besin maddesi içerdiğini söylüyor. Et suyunuzun kalitesini garanti etmek için, iyi bir kasaptan aldığınız kemikleri kaynatıp kendinizin doğal olarak yapmanız daha sağlıklı olacaktır.
TAVUK
Kolajen takviyesinin tavuktan elde edilmesinin bir nedeni var. Herkesin en sevdiği beyaz et, bol miktarda malzeme içerir. Eğer bütün bir tavuğu kestiyseniz, kümes hayvanlarının ne kadar bağ dokusu içerdiğini muhtemelen fark etmişsinizdir. Bu dokular tavuğu zengin bir kolajen kaynağı yapar.
YUMURTA AKI
Yumurtalar diğer birçok hayvansal ürün gibi bağ dokuları içermese de, yumurta akıları vardır. Büyük miktarlarda prolin, kolajen üretimi için gerekli amino asitlerden biridir.
BALIK VE KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ
Diğer hayvanlar gibi balıklar ve kabuklu deniz ürünleri de kolajenden yapılmış kemiklere ve bağlara sahiptir. Bazı insanlar deniz kollajeninin en kolay emilenlerden biri olduğunu iddia etti. Ancak öğlen ton balıklı sandviç veya akşam yemeği somonu kolajen alımınıza kesinlikle katkıda bulunsa da, balık etinin daha az arzu edilen kısımlardan daha az kolajen içerdiğini unutmayın.
Balığın kafa, pul veya göz küresi gibi kolajen bakımından en yüksek olan kısımlarını tüketme eğilimindeyiz. Yapılan araştırmalar, kolajen peptitleri için bir kaynak olarak balık derisini kullanmışlardır.
NARENCİYE
C vitamini önemli bir rol oynar. Pro kolajen üretimi, vücudun öncüsü bu nedenle yeterli miktarda C vitamini almak çok önemlidir. Muhtemelen bildiğiniz gibi, portakal, greyfurt, limon ve misket limonu gibi turunçgiller bu besinle doludur. Kahvaltıda kavrulmuş greyfurt deneyin veya salataya portakal dilimleri ekleyin.
ORMAN MEYVELERİ
Narenciye, C vitamini içeriğinin en zengin kaynaklarından biri ünvanını elde etme eğiliminde olsa da, meyveler başka bir mükemmel kaynaktır. Çilekler aslında portakallardan daha fazla C vitamini sağlar. Ahududu, yaban mersini ve böğürtlen de yoğun bir kolajen desteği sunar. Uzmanlar, böğürtlenler cildi hasara karşı koruyan antioksidanlar açısından zengin olduğunu da belirtiyor.
TROPİKAL MEYVELER
Mango, kivi, ananas ve guava gibi tropik meyveler C vitamini açısından zengin meyvelerin listesini tamamlar. Guava ayrıca, kolajen üretimi için başka bir yardımcı faktör olan az miktarda çinkoya sahiptir.
SARIMSAK
Sarımsak, patates kızartmanıza ve makarna yemeklerinize lezzetten fazlasını katabilir. Kolajen üretimini de artırabilir. Özellikle sarımsak, kolajenin parçalanmasını sentezlemeye ve önlemeye yardımcı olan bir eser mineral olan kükürt bakımından yüksektir. Bununla birlikte, ne kadar tükettiğinizin önemli olduğunu not etmek önemlidir. Kolajen faydalarından yararlanmak için muhtemelen çok fazlasına ihtiyacınız var diye ekliyor. Ancak birçok faydasıyla birlikte , sarımsakları düzenli beslenmenizin bir parçası olarak kabul etmeye değer. İnternette dedikleri gibi: Sarımsağı seviyorsanız, bir tarifte ölçüyü alın ve ikiye katlayın.
FASULYE
Fasulye, genellikle kolajen sentezi için gerekli olan amino asitleri içeren yüksek proteinli bir besindir. Ayrıca birçoğu, kolajen üretimi için gerekli olan bir diğer besin maddesi olan bakır açısından zengindir.
KAJU FISTIĞI
Bu dolgu kuruyemişleri, her ikisi de vücudun kolajen oluşturma yeteneğini artıran çinko ve bakır içerir. Bu sayede büyük oranda kolajen ile eklemlerinizden cildinize kadar birçok noktada ihtiyaç duyduğunuz desteği kazanabilirsiniz.
DOMATES
Bir başka gizli C vitamini kaynağı olan bir orta boy domates, kolajen için bu önemli besinin neredeyse yüzde 30'unu sağlayabilir. Domatesler ayrıca büyük miktarda likopen içerir. Bu da güçlü bir cilt desteği için antioksidan açısından çok zengin.