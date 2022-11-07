Hem gençlik hem de güç kaynağı kolajenin deposu! 10 yaş gençleştirme gücüne sahip o besin...

Kolajen azalması, yaşlanma, saç ve ciltte sorunlara neden oluyor. Yediğimiz bazı yiyecekler, kolajen etkisi yaratarak daha genç ve cildinizin sağlıklı görünmesini sağlıyor. İlaçlardan kullanmak yerine doğal yollarla, belli besinleri düzenli olarak tüketerek bu etkiyi yaratabilirsiniz.

KOLAJEN NEDİR?

Kolajen, insanlarda ve hayvanlarda deri ve bağ dokularında bulunan ana yapısal proteinler için genel bir terimdir ve insan vücudundaki proteinin yaklaşık %30'unu oluşturur. Bitkiler ayrıca kolajen içerir. En az 29 çeşit kolajen vardır. İnsanlarda esas olarak Tip I-III vardır.