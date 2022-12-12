Hepimiz bu hatayı yapıyoruz ama... Telefonunuzu asla o alanda kullanmayın! Adeta mikrop yuvası haline geliyor...

Elbette, telefonun suyun içerisine düşme riski vardır, ancak bu aynı zamanda daha fazla hastalık ve enfeksiyon kapma riskine sahip olmanız anlamına gelir. Uzmanlar ayrıca, eklenen dikkat dağınıklığının aslında vücudunuzun tuvalete gitme yeteneğini tamamen durdurabileceğini iddia ediyor.

Uzmanlara göre, bağırsak hareketi olarak kabul ettiğiniz pozisyonda uzun süre kalmak, bu alanda damarlara baskı uygulayarak hemoroide yol açabilir. Bu nedenle, tuvaletteyken telefon ile ilgilenmek sürekli bir hal aldığında çok fazla ağrıya ve kaşıntıya neden olabilir.