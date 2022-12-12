Hepimiz bu hatayı yapıyoruz ama... Telefonunuzu asla o alanda kullanmayın! Adeta mikrop yuvası haline geliyor...

Bu durumun elbette hijyenik olmayan bariz nedenler var. Ancak temizliğine ne kadar dikkat etsek de klozette oturup porselen sosyal medyada gezinmek de sağlığınıza zarar verebilir.
Kendimize karşı dürüst olursak, telefonlarımızı nadiren yanımızdan ayırıyoruz. Her gün saatlerce kısa mesajlar gönderiyor, aramalar yapıyor ve sayısız sosyal medya gönderisine bakıyoruz.
Fazladan bir uzuv gibiler olan telefonları her yere yanımızda götürüyoruz. Buna muhtemelen taşımamamız gereken yerlere bile dahil.Çoğumuz bu gerçekten bahsetmese bile lavaboya bile telefonla gidiyoruz.
Bir sterilizasyon şirketi, %73'ümüzün klozette otururken bile telefonla ilgilendiğimiz söylüyor.
Z kuşağının %93 gibi büyük bir kısmının ise sık sık lavabodayken mesajlaştığını veya oyun oynadığını kabul ettiğini eklediler.
Bu durum banyo yaparken gazete okumaktan veya bir kitabı karıştırmaktan çok da farklı olarak algılanmasa bile, zararlı olabilir.
Elbette, telefonun suyun içerisine düşme riski vardır, ancak bu aynı zamanda daha fazla hastalık ve enfeksiyon kapma riskine sahip olmanız anlamına gelir. Uzmanlar ayrıca, eklenen dikkat dağınıklığının aslında vücudunuzun tuvalete gitme yeteneğini tamamen durdurabileceğini iddia ediyor.
Uzmanlara göre, bağırsak hareketi olarak kabul ettiğiniz pozisyonda uzun süre kalmak, bu alanda damarlara baskı uygulayarak hemoroide yol açabilir. Bu nedenle, tuvaletteyken telefon ile ilgilenmek sürekli bir hal aldığında çok fazla ağrıya ve kaşıntıya neden olabilir.
Tuvalette dikkatinizin dağılmasının yol açtığı bir başka risk de ihtiyacınızı gidermeye yardımcı olan doğal kasılmalara müdahale etmek olabilir. Ayrıca, telefonunuzu tuvalete bu kadar yakın tutmanın mikropları ve hijyenik olmayan tarafını da unutmayalım.