Her 10 çocuktan birinde görülüyor: Astımın bilinmeyen nedeni ortaya çıktı

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Kliniğinden Doç. Dr. Şefika İlknur Kökçü Karadağ, çocukların aşırı steril ortamlarda büyütülmesinin alerjik hastalık riskini artırabildiğini belirterek, doğal yaşamla temasın mikrobiyal çeşitliliği artırdığını ve bunun da alerjik hastalıkların daha az görülmesine katkı sağladığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada yaklaşık 250 milyon kişinin astımdan etkilendiğini aktaran Karadağ, Türkiye'de ise her 10 çocuktan birinde astım belirtileri görüldüğünü ifade etti. Karadağ, artan astım sıklığında sanayileşme, hava kirliliği, obezite ve çevresel faktörlerin etkili olduğunu dile getirdi.

Karadağ, astımın ortaya çıkışında genetik ve çevresel etkenlerin birlikte rol oynadığını vurgulayarak, "Astım hastalığının aslında genetik bir zemini var. Aynı genetik yapıya sahip bireylerde bile hastalık farklı seyredebiliyor. Tek yumurta ikizleri farklı bölgelerde yaşadığında hastalığın ortaya çıkması ya da şiddeti bile değişmekte. Bu yüzden sadece genetik yatkınlığın değil çevresel etkenlerin de etkili olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Astım belirtilerinin genellikle belirgin şekilde görüldüğünü aktaran Karadağ, şöyle devam etti:

"Tekrarlayan öksürük ve çocukluk çağında geçmeyen hışıltı atakları, nefes darlığı, özellikle gece, sabaha karşı uyandığında bu şikayetler oluyorsa ya da eforla bu şikayetler artıyorsa astım hastalığının belirtileridir. Tanı sürecinde klinik öykü büyük önem taşıyor. Fiziki muayene ve gerekli testler yapıyoruz ama testler her zaman tanı koydurucu olmuyor. Bazen testler normal gelebiliyor ama biz biliyoruz ki o hastanın klinik öyküsünde bazı uyarıcı bulgular olduğunda sadece klinik öyküye bakarak bile astım tanısını koyabiliyoruz."