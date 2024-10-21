Her 20 çocuktan 1'i karşı karşıya! Uzman uyardı: "Bu durumun kalıcı olmasına yönelik risk oluşturuyor"

Kekeleme, sesli konuşmada sözcüklerin akışının, yineleme, takılma ve solunumun tutuklukları gibi nedenlerden dolayı kesintiye uğraması şeklinde ifade edilebilir. 22 Ekim Dünya Kekemelik Günü ile ilgili konuşan Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Melda Nisan Şahin, her 20 çocuktan birinin kekemelik ile karşı karşıya olduğunu ifade ederek önemli uyarılarda bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 21.10.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 10:29 PAYLAŞ ABONE OL

Günlük hayat akışını bozan kekemelik ile ilgili önemli bilgiler veren Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Melda Nisan Şahin, "Kekemelik gelişimsel ve edinilmiş kekemelik olarak ikiye ayrılabilir. Edinilmiş kekemelik toplumda çok az görüyoruz, görülme oranı çok düşük. Gelişimsel kekemelik daha yoğunlukla görülüyor. Gelişimsel kekemelik 2-4 yaşlarında başlıyor çocukların yüzde 5'i bu durumu yaşamakta. Altı, on iki aylık periyotta kekemelik ilk çıktığı andan itibaren kendiliğinden iyileşme durumu söz konusu yüzde 85-90'nında. İlerleyen süreçlerde bu durum kalıcı hale gelebiliyor. Kalıcı olması için çeşitli risk faktörleri var. Örneğin çocuğun erkek olması, ailesinde kekemelik bulunuyor olması, dilsel faktörler, psikojenik ve çevresel faktörleri bu durumun kalıcı olmasına yönelik maalesef risk oluşturuyor" ifadelerini kullanarak önemli bilgilerde bulundu. İşte detaylar...

KEKEMELİK ÇOK BOYUTLU DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR BOZUKLUK TÜRÜDÜR

Kekemeliğin çok boyutlu nedenlerle ortaya çıktığını kaydeden Şahin, "Toplumda kekemelik, korkudan oluştuğu bir anda köpekten korktuğu, rüyasında bir şey gördü ondan sonra kekemelik başladı, gibi geri bildirimler alabiliyoruz. Kekemelik çok boyutlu değerlendirilmesi gereken bir bozukluk türü. Kekemelik çok boyutlu nedenlerle ortaya çıkıyor. Genetik, nörolojik , motor, bilişsel, dilsel ve duygusal faktörler buna eşlik ediyor ortaya çıkmasına sebep oluyor. Korku, sadece kekemeliği tetikleyici bir faktör olarak değerlendirebiliriz. Aslında var olan zeminde kekemelik durumu vardır ama ortaya çıkmasına bir korku vesile olabilir" diye konuştu.