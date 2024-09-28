Her 3 çocuktan 1’inde var! Çocuğunuzun gözündeki bu değişime dikkat

Ekrana uzun süre maruz kalmanın miyopi riskini artırdığını belirten araştırmacılar, erkek çocuklarına kıyasla dışarıda daha az vakit geçiren kız çocuklarının evde okuma, yazma, bilgisayar oyunları oynama veya telefon ekranına uzun süre bakma gibi "yakın mesafeden bakmayı gerektiren aktiviteler"le meşgul olduğunu kaydetti. Araştırmacılar, bu durum nedeniyle de kızlarda erkeklere kıyasla daha fazla miyopinin saptandığını belirtti.