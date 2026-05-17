Her 3 kişiden 1’inde görülüyor! Sessiz ilerleyen bu hastalık hayatınızı tehdit edebilir

Yüksek tansiyon, günümüzde her üç yetişkinden birini etkileyen en yaygın sağlık sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerleyen bu hastalık, fark edilmediğinde kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği ve beyin kanaması gibi hayati risklere yol açabiliyor. Ancak düzenli tansiyon ölçümü ve basit yaşam tarzı değişiklikleriyle hipertansiyonu kontrol altına almak mümkün olabiliyor.

İHA Giriş Tarihi: 17.05.2026 14:36

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Aladağ, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, günümüzde çok sık görülen ancak bir o kadar da sık atlanan bu önemli hastalık hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Hipertansiyonun toplumda yaygınlığına dikkat çeken Aladağ, günümüzde her üç erişkinden birinin hipertansiyon hastası olduğunu belirtti.

Aladağ, hastalığın semptom vermeden ilerleyebildiğini söyleyerek "Günümüzde çok sık görülmekte. Her üç erişkinden biri hipertansiyon hastası ve bunların yarısı da tansiyon hastalığının farkında değil ne yazık ki. Çünkü hipertansiyon hastalığının en önemli özelliği hastalığın sinsi, gizli olması ve hiçbir semptom vermeden ilerleyebilmesidir. Bu nedenle hastaların çoğu 'Ben kendimi iyi hissediyorum ama herhangi bir sıkıntım yok' derken aslında tansiyon hastası olarak dolaşmaktadırlar. Ya verilen tedavileri tam uygulamamakta ya da önerilen yaşam tarzı değişikliklerini uygulamamaktadırlar" dedi.