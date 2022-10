Her 5 kişiden 1’inde görülüyor: Hayatı tehdit eden bu hastalığa karşı dikkat!

"BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Her diyabet hastasının aynı yöntemlerle sağlığına kavuşamayacağını ve belli kriterler doğrultusunda bireyselleştirilmiş tedavinin uygulanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Gökalp, şunları söyledi:

"Tedavide en önemli konulardan birisi her diyabet hastasının aynı ilacı kullanamayacağıdır. Biz bireyselleştirilmiş tedaviyi yani kişinin kendi özelliklerine has tedaviyi öneriyoruz. Bir hastaya belirli bir ilaç uygun olurken başka bir hastada aynı ilaç etkili olamayabilir. Kişide kalp hastalığının varlığı, obez olması, böbrek hastalığı karaciğer hastalığı, gebelik durumu ve pankreastan yeterli insülin salgılanıp salgılanmadığı değerlendirilerek tedaviye başlanıyor. Eskiden diyabetin birkaç grup ilaç varken günümüzde yeni nesil ilaçlar bulunmuştur. Hastaya kilo verdiren, kalp hastalığına faydalı olan, böbrekleri koruyucu ilaç grupları mevcuttur. Bireyselleştirilmiş tedaviyle diyabet çok daha iyi tedavi edilebiliyor"