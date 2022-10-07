Her 5 kişiden 1'inde görülüyor: Hayatı tehdit eden bu hastalığa karşı dikkat!

Ülkemizde yetişkin nüfusunda her 5 kişiden 1’inin diyabet hastası olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Gökalp, “Diyabet çok yaygın bir hastalık olmasına rağmen hastaların yarısı diyabet olduğunun farkında değil” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 07.10.2022 11:04 PAYLAŞ ABONE OL

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, vücutta pankreastan salgılanan insülin hormonunun ya yeterince etki göstermemesi ya da yeterli salgılanmaması sonucu ortaya çıkıyor. Günümüzde en yaygın hastalıklardan birisi olarak karşımıza çıkan diyabet, tedavi edilmediği takdirde insan hayatında büyük olumsuzluklara yol açabiliyor. Böbrek yetmezliği, kalp hastalığı, görme kaybı gibi birçok hastalığın temelini oluşturan diyabet hakkında önemli bilgiler veren İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Gökalp, "Diyabet tanısı konulduktan sonra hastaların sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz konusunda dikkatli olması gerekiyor" şeklinde konuştu.





"YETİŞKİN HER 5 KİŞİDEN 1'İNDE DİYABET KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

Birçok insanın dikkatsizlik sonucu diyabeti fark edemediğini belirten Prof. Dr. Deniz Gökalp, düzenli kontrolün önemine değindi. Bazı belirtilerle birlikte risk grubunda görülme oranının yüksek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökalp sözlerine şöyle devam etti:

"Diyabet görülme sıklığı gün geçtikçe artıyor. Milattan önceki yıllardan beri bilinen bir hastalık olduğunu bununla beraber insanların refah düzeyinin artmasıyla, fazla kilolu ve obez birey sayısının artmasıyla tekrar arttığını belirtti. Yaklaşık 10 yıl önce yapılan bir çalışmada Türkiye'deki 20 yaş üzerindeki bireylerde diyabet sıklığı yüzde 14 civarındayken, günümüzde yüzde 20 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yani her 5 kişiden 1'inde diyabet karşımıza çıkıyor. Diğer bir önemli husus da bunların yarısının diyabet hastası olduğunun farkında değil"Hastalığı öğrenmek için önce belirtilerini öğrenmek gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Gökalp belirtileri "Çok su içme, sık idrara çıkma, gece uykudan uyanıp idrara çıkma, kilo kaybı, bulanık görme, el ve ayaklardaki uyuşma, kadınlarda sık görülen vajinal mantar enfeksiyonları, erkeklerde iktidarsızlığın görülmesi" olarak sıraladı.