Her bir bardağı eklemlerinizi çürütüyor! Bir yudumunu bile içmeyin

Artritin her ne kadar tedavisi olmasa da, semptomları hafifletmek için atılabilecek birkaç adımı bulunuyor. Birçok tıbbi durum gibi, diyet de artrit semptomlarının ne kadar şiddetli olabileceği konusunda rol oynayabilir. Araştırmalar bunun iltihaplanmayı artırabileceğini gösterdiğinden, kaçınmaya değer bir bileşen şekerdir.
"İKİ FARKLI ÇALIŞMADA BENZER SONUÇLAR"
İki çalışma, yüksek şeker içeriğine sahip içeceklerin içmenin artrit üzerinde "önemli" bir etkiye sahip olabileceğini göstermiştir. American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan ilki, şekerle tatlandırılmış gazlı içecekleri romatoid artrit ile ilişkilendirdi.
Araştırmanın bir parçası olarak ekip, düzenli kola, kafeinsiz kola ve diğer şekerle tatlandırılmış gazlı içecek tüketme sıklıkları da dahil olmak üzere 185.000'den fazla kadının NHS verilerini analiz etti.
Çalışmada, çok değişkenli birleştirilmiş analizlerde, bir veya daha fazla porsiyon şekerle tatlandırılmış gazlı içecek tüketen kadınların, şekerle tatlandırılmış gazlı içecek tüketmeyen veya daha az tüketenlere kıyasla seropozitif romatoid artrit gelişme riskinin yüzde 63 arttığı tespit edildi.
"DİYET İÇECEKLER YERİNE ŞEKERLİ İÇECEKLER RİSK GRUBUNDA"
Çalışmada daha geç romatoid artrit başlangıcı olan (55 yaşından sonra) analizleri sınırlandırdıklarında, ilişki daha güçlü görünüyordu. Diyet gazlı içeceklerin tüketimi, iki grupta da romatoid artrit riskli ile anlamlı bir şekilde ilişkili değildi.
Sonuç olarak; diyet içerikli gazlı içeceklerin değil ama şekerli tatlandırılmış içeceklerin düzenli tüketiminin diğer diyet ve yaşam tarzı faktörlerinden bağımsız olarak kadınlarda artmış seropozitif romatoid artrit riskli ilişkili olduğu tespit edildi.
"FRUKTOZ ORANI YÜKSEK İÇECEKLER DE RİSKLİ"
Romatoid artrit ise; vücudun bağışıklık sistemi etkilenen eklemleri hedef alarak ağrıya ve şişmeye neden olduğunda ortaya çıkar. Nutrition and Diabetes dergisinde yayınlanan ayrı bir çalışma, birçok bitkide bulunan bir şeker türü olan fruktoz oranı yüksek içecekleri inceledi.
Yaşları 20 ile 30 arasında değişen 1.209 yetişkin ve onların belirli içeceklere maruz kaldığı kesitsel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu içecekler, fazla miktarda serbest fruktoz içeren içecekleri (glikozdan daha fazla fruktoz içeren içecekler), yüksek fruktozlu mısır şurubu ile tatlandırılmış içecekleri ve meyveli içecekleri içerir.
"ARTRİT RİSKİ BU İÇECEKLERİ TÜKETENLERDE 3 KAT DAHA FAZLA"
Karşılaştırmak için diyet gazlı içecek ve diyet meyve içeceklerinin analizi tamamlandı. Haftada beş veya daha fazla yüksek serbest fruktozlu içeceklerin herhangi bir kombinasyonunu tüketen (ancak diyet gazlı içecek değil), fiziksel aktivite ve diğer diyet faktörleri dahil olmak üzere tüm ortak değişkenlerden bağımsız olarak, tüketmeyen / düşük tüketenlere göre artrit olma olasılığı üç kat daha fazlaydı.
Aşırı serbest fruktozlu içecek içecek alımı, muhtemelen enFruAGE'lerin (şekerlere maruz kaldıktan sonra glikasyona uğrayan proteinler veya lipitler) bağırsakta in situ oluşumu nedeniyle, 20 ila 30 yaşındaki ABD'li yetişkinlerde artrit ile önemli ölçüde ilişkilidir.
Artrit belirtileri: