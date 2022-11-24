Her bir bardağı eklemlerinizi çürütüyor! Bir yudumunu bile içmeyin

Artritin her ne kadar tedavisi olmasa da, semptomları hafifletmek için atılabilecek birkaç adımı bulunuyor. Birçok tıbbi durum gibi, diyet de artrit semptomlarının ne kadar şiddetli olabileceği konusunda rol oynayabilir. Araştırmalar bunun iltihaplanmayı artırabileceğini gösterdiğinden, kaçınmaya değer bir bileşen şekerdir.

Araştırmanın bir parçası olarak ekip, düzenli kola, kafeinsiz kola ve diğer şekerle tatlandırılmış gazlı içecek tüketme sıklıkları da dahil olmak üzere 185.000'den fazla kadının NHS verilerini analiz etti.

Çalışmada, çok değişkenli birleştirilmiş analizlerde, bir veya daha fazla porsiyon şekerle tatlandırılmış gazlı içecek tüketen kadınların, şekerle tatlandırılmış gazlı içecek tüketmeyen veya daha az tüketenlere kıyasla seropozitif romatoid artrit gelişme riskinin yüzde 63 arttığı tespit edildi.