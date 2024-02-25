Her derde deva o besin! Bağışıklığı güçlendiriyor, sindirimi destekliyor...

Lahana turşusu, zengin vitamin ve mineral içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sağlığını destekler ve kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca, antioksidanlar ve probiyotikler bakımından zengin olmasıyla da dikkat çeker. Bu özellikleriyle düzenli tüketildiğinde genel sağlığı olumlu yönde etkiler.

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:58 PAYLAŞ ABONE OL

İngiltere merkezli Şarkul Avsat sitesindeki haberde lahana turşusunun faydaları sıralandı. Habere göre vitamin ve mineral bakımından zengin lahana turşusu bağışıklık fonksiyonu ile sindirim sağlığını destekler, kilo vermeye yardımcı oluyor ve ruh sağlığına iyi gelir. Fermente lahana, C vitamini ve karotenoidler de dahil olmak üzere antioksidanlar açısından zengin. Bunlara ek olarak lahana turşusunun en bilinen özelliği, bağırsak sağlığının korunmasında çok önemli bir rol oynayan yararlı bakteriler olan canlı probiyotikleri yüksek oranda içermesi.