Her gece aynı saatte mi uyanıyorsunuz? Bu hastalığın sinyali...

Cleveland Clinic'e demeç veren Dr. Alexa Kane, uyandığınız saatin önemli olmadığını açıkça belirtti. Bir noktada; belki uyku apnesine ya da ağlayan bir bebeğe tepki olarak, o saatte uyanmak için bir nedeniniz olabilir. Vücudunuz buna şartlanmış olabilir.

GECELERİ UYANMAK NE ZAMAN SORUN OLUR?

Geceleri uyanmak mutlaka bir sorun anlamına gelmeyebilir. Sorun; gece uyandığınızda yeniden uykuya dalamadığınızda ortaya çıkıyor. Alexa Kane, uyandığınızda kendinizi endişeli hissediyorsanız, büyük ihtimalle sempatik sinir sisteminizin "kaç ya da savaş" tepkisini etkinleştirdiğini dile getiriyor.

Alexa Kane, bu durum ortaya çıktığında beyninizin uyku modundan uyanma moduna geçtiğini ve zihninizin hızlanmaya başladığını ve kalp atış hızı, kan basıncının yükseldiğini dile getiriyor. Bu durum ise tekrar uykuya dalmayı oldukça zorlaştırıyor. Bu ani yükselen stres hali ise uykusuzluğu tetikleyen bir uyku bozukluğuna yol açıyor.

Stresin yanı sıra, uyku esnasında nefes almanın durmasına yol açabilen uyku apnesinin de bir belirtisidir. Uyku apnesi, ciğerlerinize ve ardından vücudun geri kalanına oksijen akışını sınırlayarak kalbin ritmini bozabilir.

Uyku apnesinin diğer bazı semptomları arasında, genellikle nefessiz kalma, horlama, yorgunluk ve gündüz yorgunluğunun eşlik ettiği ani uyanmalar da ortaya çıakr. Kane, bu belirtilere sahipseniz, bir uyku uzmanına görünmenizi tavsiye ediyor.