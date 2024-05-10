Her gün 7 gram tüketin! Demansın en büyük düşmanı...

65 yaş üstü kişilerde daha yaygın olmasına rağmen, yaşlanmak otomatik olarak demans geliştireceğiniz anlamına gelmez. Ve aslında araştırmalar, demans vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebileceğini gösterdi.
Yeni bir çalışma, belirli bir gıdadan daha fazla yemenin aslında demanstan ölme riskinizi azaltabileceğini ortaya çıkardı. Araştırma, her gün bir kaşık zeytinyağı yemenin hastalıktan ölme riskinizi önemli ölçüde azaltabileceğini buldu.
İnceleme ilk olarak Temmuz 2023'te sunuldu, ancak bulgular bu yılın Mayıs ayında yayınlandı. Önceki çalışmalar, Akdeniz diyeti ile demans riskinin azalması arasında bir bağlantı olduğunu göstermişti ancak bu, bu gıdalar ve demans ahlak oranlarına ilişkin ilk kapsamlı analizdir.
Araştırmanın bir parçası olarak bir ekip, yaklaşık otuz yıldır beslenmelerine günde en az yedi gram zeytinyağı ekleyen 92.000'den fazla yetişkini gözlemledi.
Sonuçlar, düzenli olarak bir porsiyon zeytinyağı tüketen bireylerin demansa yakalanma olasılığının yüzde 28 oranında azaldığını gösterdi.
Bu, faydalı ürünü beslenmelerine nadiren dahil eden veya hiç dahil etmeyenlerle tam bir tezat oluşturuyordu.
Çalışmanın ortak yazarı ve üniversitede beslenme alanında araştırma görevlisi olan Anne-Julie Tessier şöyle açıkladı: "Çalışmamız, zeytinyağı gibi bitkisel yağları öneren beslenme kurallarını güçlendiriyor ve bu tavsiyelerin yalnızca kalp sağlığını desteklemekle kalmayıp, potansiyel olarak beyin sağlığı da iyileştirdiğini gösteriyor."
"Margarin gibi yağlar yerine doğal bir ürün olan zeytinyağını tercih etmek güvenli bir seçimdir ve ölümcül demans riskini azaltabilir."
Ekip, yaş ortalaması 56 olan 92.000'den fazla kişinin verilerini inceledi.
Çalışma, her gün yaklaşık 5 gram (yaklaşık 1,5 çay kaşığı) margarin veya mayonezi zeytinyağıyla değiştirmenin demansa bağlı ölüm riskini yüzde 8 ila 14 oranında azaltabileceğini buldu.
Zeytinyağının sağlığa birçok faydası olduğu biliniyor.
Önceki çalışmalar bunu kalp hastalığı, hipertansiyon, yüksek kolesterol ve inflamasyon riskinin azalmasıyla ilişkilendirmişti.