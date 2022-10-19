Her gün bardak bardak içiyoruz: Çok sevdiğiniz o içecek tümörün tetikleyicisi! Kanser olmak istemiyorsanız…

Popüler ve faydalı bir içecek olarak düşünülse de çay, olumsuz etkiler konusunda da dikkatli olunması gereken içecekler arasında yer alıyor. Bu nedenle hangi oranda ne zararlar göstediğini bilmek, çay içerken keyfinizin kaçmasını da önleyecektir. İşte çay tüketmenin potansiyel zararları…
VÜCUDUN DOĞAL RİTMİ BOZULABİLİR
Hangi çayı seçtiğinize bağlı olarak, sandığınızdan daha fazla kafein tüketiyor olabilirsiniz. Siyah, beyaz ve yeşil çaylar, porsiyon başına ortalama 14-61 miligram kafein arasındadır . Bir fincan kahve kadar olmasa da (fincan başına yaklaşık 96 miligram ), yine de vücudumuzun doğal sirkadiyen ritmini dengesini bozma potansiyeline sahiptir.
Sirkadiyen sistemimiz, uyanık ve uykuda olduğumuz zaman da dahil olmak üzere, vücudumuzun 24 saatlik bir süre boyunca izlediği ritmi tanımlar. Işık, stres, iş ve kafein gibi şeylerden dolayı ritmimiz bozulabilir. Doğal ritmimizi korumak önemlidir çünkü bu ritim, gün içinde daha uyanık hissetmemize, geceleri daha iyi uyumamıza ve genel olarak daha sağlıklı olmamıza yardımcı olur.
Öğleden sonra veya akşam çok fazla çay içersek uyku düzenimizi bozabilir ve bu da sirkadiyen ritmimizi bozabilir. Araştırmalar, sürekli olarak bozulan sirkadiyen sistemin kardiyovasküler sorunlara, zihinsel sağlık sorunlarına, kilo alımına ve zayıflamış bir bağışıklık sistemine yol açabileceğini gösteriyor.
YEMEK BORUSU KANSERİ RİSKİNİ ARTIRABİLİR
Pek beklenmedik bir etki olsa da, sıcak çay tüketimi, özofagus skuamöz hücreli karsinomu (veya özofagus kanseri) adlı kanser oluşumunu tetikleyebilir. Kuzey İran nüfusuna odaklanan bir çalışmada, fazla miktarda sıcak çay içmenin yemek borusu kanserinin önde gelen nedenlerinden biri olduğu keşfedildi. Diğer çalışmalar da benzer sonuçları elde etti ve hem sıcak kahve hem de sıcak çayın yemek borusunda kalıcı hasara neden olduğu görülüyor.
Araştırmacılar, hala bunun tam açıklamasını bulmaya çalışıyor. Ancak birçok çalışma, yemek borusunun iç sıcaklığıyla ilgili olduğunu düşünüyor.
VÜCUTTAKİ DEMİR SEVİYESİNİ DÜŞÜREBİLİRSİNİZ
Çayın sağlığa inanılmaz faydaları olabilir. Ancak araştırmalar, anemi veya demirle ilgili başka herhangi bir eksikliği olanların iki kez düşünmek isteyebileceğini gösteriyor. Bir Gıda Bilimi ve Beslenme çalışmasına göre; hem siyah hem de yeşil çayın demir biyoyararlanımı %94'e kadar sınırladığı kanıtlanmıştır. Tükettiğiniz bir şeyin biyoyararlanımı oldukça önemlidir. Çünkü bir besinin vücut tarafından emildiğinin ölçümüdür.
Beslenmede Güncel Gelişmeler raporu, çayda bulunan tanenlerin, vücuttaki demir emilimindeki değişikliklerden sorumlu olabileceğini belirtiyor. Tanenler, belirli çaylarda ve çikolatada bulunan doğal bir bileşiktir. Düzenli tüketimin ardından demirin biyoyararlanımını azalttığı kanıtlanmıştır. Demir seviyesi düşük olduğunda, yorgunluk, huzursuzluk, kuru cilt ve baş ağrısı gibi belirtiler yaşayabilirsiniz.
DAHA SIK İDRAR ÇIKMA NEDENİ
Siyah ve yeşil çaylar, sık idrara çıkmaya neden olan maddeler olan diüretik olarak kabul edilir. Bunun nedeni, diüretiklerin , vücudun su ile birlikte doğal olarak dışarı attığı böbreklerdeki sodyum seviyelerini doğal olarak artırmasıdır. Çay bazen çok fazla su tutan kişilere reçete edilse de , su tutma sorunu olmayan biri için genellikle dehidrasyona neden olabilir.
The Pharma Innovation Journal'daki bir rapora göre, yeşil ve siyah çayın idrar söktürücü doğası, elektrolit dengesizliğine ve dehidrasyona neden olabilir. Bu daha sonra uyuşukluk, artan veya düzensiz kalp atış hızı ve yoğun baş ağrıları gibi şeylere neden olabilir.
KABIZLIK
Çayda bulunan birçok doğal bileşik arasında teofilin dikkat edilmesi gereken yaygın bir bileşendir. Bu bileşik hem kahvede hem de çayda bulunur ve bazen astım hastaları için hava yolu kaslarını yumuşatmak için kullanılır. Nefes alma faydaları olmasına rağmen, hafif ama can sıkıcı yan etkilere de neden olabilir.
Dahili Kanser Araştırma Ajansı'nın bir raporuna göre , çaydan teofilin tüketmek gastrointestinal rahatsızlıklara yol açabilir. Diğer kaynaklar ayrıca teofilinin kabızlık ve mide bulantısına neden olduğu biliniyor. Bu nedenle, zaman zaman mide sorunları yaşayan biriyseniz, en sevdiğiniz çayın tuvalet alışkanlıklarınızı nasıl etkilediğine göz atmak isteyebilirsiniz.