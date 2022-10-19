Her gün bardak bardak içiyoruz: Çok sevdiğiniz o içecek tümörün tetikleyicisi! Kanser olmak istemiyorsanız…

Popüler ve faydalı bir içecek olarak düşünülse de çay, olumsuz etkiler konusunda da dikkatli olunması gereken içecekler arasında yer alıyor. Bu nedenle hangi oranda ne zararlar göstediğini bilmek, çay içerken keyfinizin kaçmasını da önleyecektir. İşte çay tüketmenin potansiyel zararları…

VÜCUDUN DOĞAL RİTMİ BOZULABİLİR

Hangi çayı seçtiğinize bağlı olarak, sandığınızdan daha fazla kafein tüketiyor olabilirsiniz. Siyah, beyaz ve yeşil çaylar, porsiyon başına ortalama 14-61 miligram kafein arasındadır . Bir fincan kahve kadar olmasa da (fincan başına yaklaşık 96 miligram ), yine de vücudumuzun doğal sirkadiyen ritmini dengesini bozma potansiyeline sahiptir.

Sirkadiyen sistemimiz, uyanık ve uykuda olduğumuz zaman da dahil olmak üzere, vücudumuzun 24 saatlik bir süre boyunca izlediği ritmi tanımlar. Işık, stres, iş ve kafein gibi şeylerden dolayı ritmimiz bozulabilir. Doğal ritmimizi korumak önemlidir çünkü bu ritim, gün içinde daha uyanık hissetmemize, geceleri daha iyi uyumamıza ve genel olarak daha sağlıklı olmamıza yardımcı olur.

Öğleden sonra veya akşam çok fazla çay içersek uyku düzenimizi bozabilir ve bu da sirkadiyen ritmimizi bozabilir. Araştırmalar, sürekli olarak bozulan sirkadiyen sistemin kardiyovasküler sorunlara, zihinsel sağlık sorunlarına, kilo alımına ve zayıflamış bir bağışıklık sistemine yol açabileceğini gösteriyor.