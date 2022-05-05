Her gün bir adet yediğinizde hasta olmanız imkansız! İltihabı söküp atıyor...

Her sebzenin sağlığa faydaları olsa da bazılarının soğan gibi çok özel olanları vardır. Soğanların genellikle kalp, kemik ve bağırsak sağlığını desteklediği bilinir, ancak birçok insanı şaşırtabilecek daha birçok avantajı vardır. Bununla birlikte; soğana karşı hassasiyetiniz varsa, listelenen noktalardan herhangi birini uygulamadan önce bir doktora danışmanız tavsiye edilir.

DOĞURGANLIĞI ARTIRIR





Geçmişte erkek kısırlığı; muayeneler, ameliyatlar ve birçok testle tedavi edilirdi. Ama şimdi sadece soğan suyu içebiliyoruz. Antioksidan açısından zengin olan soğan bir tedavi yöntemi olarakta kullanılıyor. Doğurganlığın etkinliğini artırmak için doğal bir yöntemdir.

SİNÜZİTE YARDIMCI OLUR

Burun kanamasını durdurmanın ve yavaşlatmanın harika bir yolu, bizim yararımıza soğan kullanmaktır! Bir soğanın yarısını alın ve hemen burun deliklerinin altına koyun, ardından nefes alın. Soğanlar, burnumuzdaki yolu kanamaya karşı daha az duyarlı hale getiren C vitamini ve bioflavonoidler içerir. Bir başka olumlu faydası da; burnumuz tıkandığında soğan, burundaki pasajları gevşeterek nefes almamızı kolaylaştırır.

DEPRESYONU ÖNLER





Soğan, B9 vitamini için başka bir kelime olan folat adı verilen bir şey içerir ve bu vitamin, homosistein adı verilen bir amino asidi parçalayarak depresyonu önlemeye yardımcı olur ve ruh halinizi iyileştirir. Basitçe söylemek gerekirse, bu olumsuz amino asit vücudunuzun iyi hissettiren hormonlar üretmesine izin vermez. Bunun sonucunda soğan, onları parçalamak ve beyninizin yeterli besin almasına yardımcı olur.

ÇİĞ SOĞAN YEMEK DİŞ ÇÜRÜMESİNE ENGEL OLUR

Soğanların vücudunuzdaki hastalıkları önlemeye yardımcı olabileceğine şüphe yoktur, ancak aynı zamanda ağız sağlığınız için de birçok faydası vardır. Çiğ soğan çiğnemek dişlerinizi güçlendirmeye ve ağzınızdaki bakterilerle savaşmaya yardımcı olur. Bazı soğanları 2 ila 3 dakika çiğneyin. Çünkü bu aynı zamanda diş çürümelerini de önlemeye yardımcı olabilir.

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİBİ ÖNLER





Birçok uzman, soğanın, soğuk algınlığı, öksürük, ateş ve boğaz ağrısını önlemeye yardımcı olabileceğini söylüyor.

KULAK AĞRISINA İYİ GELİR

Kulaklarımız vücudumuzun en hassas organlardan biridir. Yüksek ses ve uçakta yolculuk gibi birçok nedenden dolayı ağrıları olabilir ve bazı doktorlar ağrıyı hafifletmek için kulak damlası kullanmayı önermektedir. Bununla birlikte, pişmiş soğan da kulak ağrısına çok etkilidir.