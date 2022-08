Her gün bir porsiyon tüketin! Tüm kanser hücrelerini oluşmadan yok ediyor

Balık yağının kanser üzerinde tedavi edici etkileri vardır. Konjuge Linoleik Asite (KLA) ise kansere karşı korutucudur ve vücut yağını azaltıcı etki göstermektedir. KLA, insan tümör hücrelerine karşı antioksidan özellik gösterir, triaçilgliserol birikimini azaltır ve obeziteye karşı olumlu etki gösterir. ESPEN, 'Kemoterapi alan ağırlık kaybı riski olan kanser hastalarında; İştah, besin alımı, vücut kas kütlesi ve vücut ağırlığını stabilize etmek/geliştirmek için balık yağı veya uzun zincirli omega 3 yağ asitleri ile suplementasyon kullanımını önermektedir (orta düzey kanıt). Doymuş yağ ve omega-6 yağ asidi tüketiminin yüksek olmasının meme kanseri ile ilgili doğrudan ilişkisi olduğu çalışmalarda gösterilmiştir.

Karotenoidlerin yapılarındaki konjuge çiğ bağ sayesinde antioksidan etki göstermektedir. Serbest radikallerin oluşumunu önler ve hücreleri oksidasyona karşı korur. Yeterli miktarda alımı kansere karşı olumlu etki göstermektedir.

C vitamini serbest radikal gidericidir. Kırmızı biber, limon ve turunçgiller C vitamininden zengindir. C vitamini tüketiminin artması mide kanserine karşı koruyucu etki gösterdiği çalışmalarda gösterilmektedir.