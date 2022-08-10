Her gün bir porsiyon tüketin! Tüm kanser hücrelerini oluşmadan yok ediyor

Vücuttaki bazı hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi ve yayılması sonucu oluşan tümör, fizyolojik bir bozukluktur. Hücreler kaybolur ya da biyokimyasal işlevlerinde değişikler görülür. Hücredeki değişimler malign ve benign olarak ikiye ayrılır. Benign tümör, bölgede büyür, etrafa sıçramaz, ciddi sorun ve hastalıklara neden olmaz. Malign tümör ise, kanser olarak adlandırılır. Oluştuğu bölgeden diğer dokulara yayılır, metastaz yapar ve genellikle ölüme neden olur. Diyetisyen Rıdvan Arslan konu hakkında bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 10.08.2022 11:23 PAYLAŞ ABONE OL

Kanser, son yıllarda sıkça karşılaşılan en önemli sağlık sorunlarından biridir. Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırayı kardiyovasküler hastalıklar alırken ikinci sırada kanser yer almaktadır. Global Burden of Cancer Study (GLOBOCAN) tarafından 2012 yılında yayınlanan verilere göre; 2012 yılında tüm dünyada 8.2 milyon kanserden kaynaklı ölüm gerçekleşmiş ve 14.1 milyon yeni kanser vakası gelişmiştir. Dünya nüfusunun artışı ve aynı zamanda nüfustaki yaşlanmaya bağlı olarak ise 2025 yılında yeni kanser vakalarının toplam 19.3 milyon olacağı ön görülmektedir. Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından 2020 yılında yapılan araştırma sonucuna göre tanı alan kanser vakaları arasında en sık görülen kanser türleri; akciğer, karaciğer, mide ve kolorektal kanseridir. Kanserin risk faktörleri; yaş, kalıtım, coğrafi konum, alkol kullanımı gibi çevresel faktörler, kimyasal kansorejenler, travma ve inflamasyon, beslenme, virüsler ve sedanter yaşam tarzıdır.

Kanser hastalarında genellikle zayıf kaşeksi gözlemlenmektedir. Vücut ağırlığında azalma, kas kaybı, immün yetersizlik, mental fonksiyonlarda bozulma ve ödem gibi klinik bulgular görülür. Hastaların besin alımı azalır, enerji harcamaları artar, sindirim ve emilimde ise problemler meydana gelir. Kaşekside, vücutta görülen ağırlık kaybı mortalite ve morbidite riski ile doğrudan ilişkilidir. Hastaneye yatan kanser hastalarının %25'inde protein-enerji malnütrisyonu görülür. Kanser tedavisi sırasında hastaların iştah durumu, besin alımı ve vücutta besinlerin emilimi etkilenmektedir. Cerrahi işlemde opera edilen bölgeye göre beslenme durumu etkiler. Cerrahi tedavi öncesinde hastaların mutlaka beslenme durumları değerlendirilmelidir ve postoperatif beslenme planı yapılmalıdır. Kemoterapi alan kanser hastalarda beslenmeyle ilişkili, bulantı-kusma, diyare, disfaji, anoreksiya, tat-koku problemleri, kilo kaybı/artışı, yorgunluk ve oral mukozit gibi yan etkiler gözlemlenir. Beslenme destek tedavisi, malnütrisyonlu ve yetersiz besleneceği düşünülen kanserli hastalara verilmesi uygundur. Beslenme desteği; Hasta yetersiz besin tüketiyorsa, 7 günden fazla süre boyunca besin tüketemeyeceği öngörülüyorsa veya >10 gün enerji alımı ≤%60 olması durumunda uygulanmalıdır. Besin yetersizliklerini önlemek, tedavinin yanıtımı arttırmak, yaşam kalitesini yükseltmek, morbidite ve mortaliteyi azaltmak tıbbi beslenme tedavisinin amaçlarıdır. Kanser hastalarında beslenme desteği üç yolla sağlanmaktadır; Beslenme danışmanlığı ve oral solüsyon kullanımı, paranteral beslenme ve enteral tüple beslenmedir. Obez olmayan kanser hastalarında toplam enerji harcanması güncel vücut ağırlığı baz alınarak, yatağa bağımlı hastalarda 20-25 kal/kg/gün ve hareketli hastalarda ise 30-35 kal/kg/gün olarak hesaplanmaktadır.