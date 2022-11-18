Her gün bir tane yemek kanseri önlüyor! Rengi çok önemli: Üçte iki oranında etki gösteriyor…

Kanser dünyada en çok görülen hastalıklardan biri oluyor. Kanseri önlemek için çeşitli tedaviler yöntemler denense de yetersiz kalabiliyor. Fakat bu renkteki besinler, antioksidanlarla dolu olduğu için kansere yakalanma riskinizi sıfıra indiriyor. Özellikle bu meyveyi her gün yediğinizde…

Giriş Tarihi: 18.11.2022 08:50 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 09:16 PAYLAŞ ABONE OL

Lif dolu yeşil muz, sindirim ve bağırsak sorunları olan kişilere iyi gelir. Özellikle IBS ve kabızlığı olan kişiler için faydalıdır.Bir meyvenin, hem çiğ hem de olgun haliyle eşit şekilde tadılabileceği zaman, besin deposu olduğunu bilirsiniz.Makrobiyotik beslenme uzmanı ve sağlık pratisyeni Shilpa Arora, Yeşil muz lifle doludur ve sindirim ve bağırsak sorunları olan insanlar için iyi olduğunu söylüyor. Fakat tüketmeden önce yine de doktorunuza başvurun.

KANSERİ ÖNLER Her gün bir tane mutlaka yeşil muz yemeye özen gösterin! İngiltere'de yapılan yeni bir çalışmada, tam olgunlaşmamış yeşil muz yemenin bağırsak üstü bölgelerdeki kanserler ile mücadelede etkili olduğu açıklandı. Yeşil muzdaki nişastanın mide, safra kesesi ve pankreas kanserlerine karşı mücadelede yüzde 60'dan fazla etki yarattığı açıklandı. Yeşil meyvelerin, yeşil yapraklı sebzelerin içerisinde fazlasıyla antioksidan bulunur. Bu yüzden kanseri önlemede ilk sırada yer alır.