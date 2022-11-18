Her gün bir tane yemek kanseri önlüyor! Rengi çok önemli: Üçte iki oranında etki gösteriyor…

Lif dolu yeşil muz, sindirim ve bağırsak sorunları olan kişilere iyi gelir. Özellikle IBS ve kabızlığı olan kişiler için faydalıdır.Bir meyvenin, hem çiğ hem de olgun haliyle eşit şekilde tadılabileceği zaman, besin deposu olduğunu bilirsiniz.Makrobiyotik beslenme uzmanı ve sağlık pratisyeni Shilpa Arora, Yeşil muz lifle doludur ve sindirim ve bağırsak sorunları olan insanlar için iyi olduğunu söylüyor. Fakat tüketmeden önce yine de doktorunuza başvurun.
KANSERİ ÖNLER
Her gün bir tane mutlaka yeşil muz yemeye özen gösterin! İngiltere'de yapılan yeni bir çalışmada, tam olgunlaşmamış yeşil muz yemenin bağırsak üstü bölgelerdeki kanserler ile mücadelede etkili olduğu açıklandı. Yeşil muzdaki nişastanın mide, safra kesesi ve pankreas kanserlerine karşı mücadelede yüzde 60'dan fazla etki yarattığı açıklandı. Yeşil meyvelerin, yeşil yapraklı sebzelerin içerisinde fazlasıyla antioksidan bulunur. Bu yüzden kanseri önlemede ilk sırada yer alır.
LİFLER AÇISINDAN ZENGİN
Lifler, kalp sağlığımızın yanı sıra sindirim sağlığımızın sağlanmasında da önemli bir rol oynar. Yaklaşık 100 gram muzda 2,6 gram lif bulunur. Lifler dışkıya hacim katarak bağırsak düzenliliğine yardımcı olur ve düzgün sindirimi kolaylaştırır. Lif açısından zengin gıdaları tüketmek kan şekeri seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. Lifler ayrıca düşük kolesterol seviyeleri sağlar ve bu da inme veya atak riskini azaltır.
KALBE İYİ GELİR
Yeşil muz, potasyum açısından son derece zengindir. 1 su bardağı haşlanmış yeşil muz porsiyonunun 531 miligram potasyum içerdiğini bilseniz şaşırırsınız. Potasyum uygun böbrek fonksiyonunda önemli bir rol oynar. Potasyum ayrıca, kan basıncı seviyelerinin kontrol altında olmasını sağlamaya yardımcı olan bir damar genişleticidir.
Kardiyovasküler hastalıklar metabolik bozukluklardır. Obezite, diyabet ve kalp hastalığı yakından ilişkilidir. Çiğ muzlar iyi bir dayanıklı nişasta kaynağıdır. Hayvan çalışmalarına göre dirençli nişasta, kolesterolü kontrol altında tutmaya yardımcı olur
KİLO VERMENİN FAYDALARI
Yeşil muzlar diyet lifleriyle doludur. Liflerin sindirimi en uzun sürer, bu da tokluk ve dolgunluk hissine neden olur. Doyduğunuzu hissettiğinizde, istekleriniz bastırılır.
VİTAMİN KAYNAĞI
Yeşil muz, vitamin ve minerallerin güç merkezidir. Çiğ muz, potasyumun yanı sıra zengin bir C vitamini ve B6 vitamini kaynağıdır. Aynı zamanda temel minerallerin ve besinlerin, özellikle kalsiyumun emilimini kolaylaştırır.
ŞEKER HASTALARINA İYİ GELİR
Çiğ muzların şeker içeriği düşüktür. Glisemik indeksi 30'dur. Glisemik indeksi 55 veya daha düşük olan besinler yavaş sindirilir, emilir ve metabolize edilir, bu sayede kan şekerinde ani yükselmeler yaşanmaz. Çiğ muz ayrıca şeker hastaları için şiddetle tavsiye edilen bir besin olan diyet lifleri açısından da zengindir.
ANTİOKSİDANLARLA DOLU
Yeşil muzlar, serbest radikallerle savaşmaya ve vücudunuzu sağlıklı tutmaya yardımcı olan antioksidanlarla yüklüdür. C vitamini, beta-karoten ve lutein ve zeaksantin gibi diğer fitobesinleri içerirler. Bu bileşiklerin kansere, kalp hastalığına, katarakta ve yaşa bağlı görme kaybına karşı koruma sağladığı bilinmektedir.