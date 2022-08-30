Her gün severek içiyoruz! Ömrü uzattığı ispatlandı: “Bunu içen kişilerde ölüm riski daha düşük”

Yeni araştırmaya göre; çay tüketimi, potansiyel olarak daha uzun bir yaşam süresi sunuyor. Yapılan bu çalışma, oldukça ilginç sonuçlar elde etti.
"ÖLÜM RİSKİ %13 DAHA DÜŞÜK"
Genişletilmiş bir araştırma, yürüten bilim insanları, her gün iki veya daha fazla çay içen kişilerin, içeceğin tadını çıkarmayanlara kıyasla %9 ila %13 arasında daha düşük ölüm riskine sahip olduğunu buldular.
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden yapılan araştırma sonucunda, çay tüketimi ve ölüm oranı arasındaki bağlantıyı değerlendirmek için İngiltere'nin en büyük veri bankalarından olan Biobank'tan 40 ila 69 yaşları arasındaki yarım milyondan fazla erkek ve kadından toplanan verileri kullandı.
"VERİLER 10 YILDAN UZUN SÜRE İNCELENDİ"
Çalışma 2006'dan 2010'a kadar cevaplanan bir anketle yürütüldü ve on yıldan uzun bir süre boyunca bu veriler takip edildi.
Seçilen popülasyonun %85'i düzenli olarak sıcak içecek içtiğini belirtti. Bu grup, %89'u siyah çay içtiğini bildirdi.
"ÇAYI NASIL İÇERSENİZ İÇİN FAYDALI"
Elde edilen sonuçlarda, kişi aynı zamanda kahve tüketse de veya çayı farklı bir sıcaklıkta içse de, kafeini daha hızlı da metabolize etse aynı şekilde olumlu etkilendiği keşfedildi.
Madrid Otonom Üniversitesi'nde Halk Sağlığı Profesörü Fernando Rodriguez Artalejo, araştırmayı alanda oldukça önemli bir ilerleme olarak nitelendirdi.
"SİYAH ÇAY İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA"
Yapılan birçok çalışmanın yeşil çay ile ilgili olduğunu belirten Rodriguez, siyah çay üzerine yapılan bu araştırmanın daha iyi bir bakış açısını sunduğunu belirtti.
Bu çalışmada, düzenli siyah çay tüketiminin, orta yaşlı, yetişkinlerde toplamda ve özellikle kardiyovasküler hastalık nedeniyle ölümlerinde 10 yıl boyunca bir azalma olduğuna dair önemli bir ilişki tespit edildi.
Bununla birlikte, bu çalışma, diğer tüketimlerle ortaya çıkan reaksiyonları tam olarak dışlamadığı için, çayın ölüm oranını düşürmede ne kadar etkili olduğu konusunda daha geniş bir veri elde edilmedi.
Annals of Internal Medicine'da yayınlanan bu çalışmada, zaman içinde tekrarlanan çay tüketimi ölçümlerine dair de çalışma yapılması gerektiği belirtildi.