Her gün severek içiyoruz! Ömrü uzattığı ispatlandı: “Bunu içen kişilerde ölüm riski daha düşük”

Yeni araştırmaya göre; çay tüketimi, potansiyel olarak daha uzun bir yaşam süresi sunuyor. Yapılan bu çalışma, oldukça ilginç sonuçlar elde etti.

"ÖLÜM RİSKİ %13 DAHA DÜŞÜK"

Genişletilmiş bir araştırma, yürüten bilim insanları, her gün iki veya daha fazla çay içen kişilerin, içeceğin tadını çıkarmayanlara kıyasla %9 ila %13 arasında daha düşük ölüm riskine sahip olduğunu buldular.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden yapılan araştırma sonucunda, çay tüketimi ve ölüm oranı arasındaki bağlantıyı değerlendirmek için İngiltere'nin en büyük veri bankalarından olan Biobank'tan 40 ila 69 yaşları arasındaki yarım milyondan fazla erkek ve kadından toplanan verileri kullandı.