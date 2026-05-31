Her gün tüketiliyor ama inflamasyonu artırabiliyor! Uzmanlar bu gıdalara dikkat çekti

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Selin Ok, inflamasyonun kısa vadede koruyucu bir mekanizma olduğunu ancak uzun süre devam ettiğinde bağışıklık sisteminin dengesini bozarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Ot, iltihaplanmayı azaltmayı hedefleyen antienflamatuvar diyetin önemine dikkat çekti. Bu diyette amacın, hücresel düzeyde sağlığı destekleyerek vücuttaki CRP ve IL-6 gibi iltihap belirteçlerini düşürmek olduğunu kaydeden Ok şöyle konuştu:





"AKDENİZ TİPİ BESLENMEYE BENZER"

"Kronik inflamasyonun kalp-damar hastalıkları, diyabet, obezite, bazı kanser türleri ve otoimmün hastalıklarla yakından ilişkili olduğunu biliniyor. Doğru beslenme alışkanlıklarıyla bu risklerin azaltılabilir. Bu beslenme modeli katı kurallardan oluşmuyor. Genellikle Akdeniz diyetine benzer şekilde uygulanıyor ve bilimsel çalışmalar da bu yaklaşımı destekliyor. Antienflamatuvar diyetin; kronik iltihabın azaltılması, kalp sağlığının korunması, kolesterol ve tansiyonun dengelenmesi, eklem ağrılarında azalma ve diyabet riskinin düşürülmesi gibi birçok olumlu etkisi vardır. Ayrıca enerji seviyesini artırır, sindirim sistemini düzenler ve yaşam kalitesini yükseltir."





SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYAT TARZI

Antienflamatuvar diyetin kısa süreli bir program değil, sürdürülebilir bir yaşam tarzı olduğunun altını çizen Ok, "Küçük ama doğru değişikliklerle uzun vadede büyük farklar oluşturmak mümkündür. Sağlıklı bir yaşam için tabağınızda ne olduğuna dikkat etmek en güçlü adımlardan biridir." diyerek bu diyette tercih edilmesi gereken besinler hakkında bilgi verdi. Ok, önerilerini şöyle sıraladı:

"Antiinflamatuar besinler arasında yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, domates, sarımsak ve soğan; yaban mersini, çilek ve kiraz gibi meyveler; omega-3 açısından zengin somon, uskumru ve sardalya gibi balıklar; zeytinyağı ve avokado gibi sağlıklı yağlar ile ceviz, badem gibi kuruyemişler yer alıyor. Ayrıca zerdeçal, zencefil ve tarçın gibi baharatların da iltihap azaltıcı etkileri bulunuyor. Tam tahıllar, baklagiller, yeşil çay, bitter çikolata ve fermente gıdalar da bu beslenme modelinde önemli yer tutuyor. Elbetteki diyette çeşitlilik ve denge esas."





BU GIDALARDAN UZAK DURUN

Öte yandan işlenmiş etler, rafine şeker, beyaz un ürünleri, kızartmalar, trans yağlar ve paketli gıdaların inflamasyonu artırabileceğine dikkat çeken Ok, şekerli içecekler ve fast food tüketiminin de sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Bazı bireylerde süt ürünlerinin de iltihabı tetikleyebileceğini belirten Ok, beslenmenin kişiye özel planlanması gerektiğini sözlerine ekledi.