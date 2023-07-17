Her gün yapıyoruz dikkat! Göz sağlığını yerle bir ediyor...

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Güreser, teknolojik cihazların, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirterek, “Sanal gerçeklik gözlükleri, oyun konsolları, telefonlar ve tabletler gibi cihazlar eğlence, iletişim ve bilgiye erişim için sık sık kullanılır. Ancak, bu cihazların aşırı kullanımının göz sağlığımız üzerinde bazı olumsuz etkilere neden olabileceğini bilmemiz önemlidir” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 17.07.2023 15:33 PAYLAŞ ABONE OL

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Güreser, teknolojik cihazların kullanımında göz sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Göz yorgunluğu ve kuruluğun en sık karşılaşılan sorunlardan biri olduğunu ifade eden Güreser, "Uzun süreli ekran kullanımı, göz yorgunluğuna ve kuruluğuna neden olabilir. Gözlerimiz ekranların yoğun ışığına maruz kaldığında daha az kırpılır ve doğal olarak nemlenemez. Bu durum gözlerde rahatsızlık, batma hissi, kızarıklık ve bulanık görme gibi belirtilere yol açabilir. Göz yorgunluğunu önlemek için düzenli aralıklarla ekranlardan uzaklaşmalı, her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca uzak bir noktaya bakmalı ve gözlerimizi dinlendirmeliyiz. Ayrıca, gözlerin nemini artırmak için yapay gözyaşı damlaları kullanılabilir" diye konuştu.

'GECE SAATLERİNDE EKRAN KULLANIMI KISITLANMALI' Gece geç saatlere kadar ekran kullanımının uyku düzenini etkilediğini söyleyen Güreser, "Mavi ışığa maruz kalma, melatonin hormonunun salgılanmasını engelleyerek uykuya dalma sürecimizi bozabilir. Uyku düzenimizi sağlıklı tutmak için ekran kullanımını gece saatlerinde sınırlamalı ve uyumadan önce en az 1 saat ekranlardan uzak durmalıyız. Ayrıca, yatak odasında ekran kullanımını tamamen ortadan kaldırmak, daha iyi bir uyku kalitesi elde etmemize yardımcı olabilir. Ekranlardan yayılan mavi ışığın gözlerimize etkisi olduğunu biliyoruz. Mavi ışık filtreleri içeren gözlükler veya ekran koruyucuları kullanarak gözlerimizi bu zararlı ışıktan koruyabiliriz. Ayrıca, ekranların parlaklık ayarlarını düşürmek veya gece modunu kullanmak da göz sağlığımızı destekleyebilir" şeklinde konuştu.