Her kahvaltıda yediği besin yüzünden karaciğeri çürüdü! "Önce ellerim ve ayaklarım kaşınmaya başladı..."

Chris, sürekli olarak kilolarıyla baş etmek zorunda kaldığı için kendisine sürekli olarak "karaciğer sirozu" teşhisi konduğunu ve ayrıntılı tetkik yapılmadığı için ilk aşamalarda sorunun düzgün bir tespit edilemediğini dile getirdi. Sürekli semptom araştırması yapan Chris, sonunda kendisini sürekli test yaptıran bir hastalık hastası gibi hissettiğini söylese de, sonunda ayrıntılı tetkiklerle birlikte asıl sorunun ne olduğu keşfedilmiş oldu.

"FARKLI SEBEPLER DE ETKEN OLABİLİR"

Chris'in durumu ile ilişkili olarak; Dr. Sihame Benmira, Chris'in durumu talihsiz olsa da, güçlendirilmiş tahıl tüketen çoğu insanın aşırı vitamin veya mineral yüklemesi yaşaması her zaman olası olmadığını dile getirdi. Demir zehirlenmesi ile ilgili olarak ise; bir kişinin ne kadar demir aldığına değil, aynı zamanda sahip olabileceği sağlık sorunları ve herhangi bir ilaç almadığı gibi diğer faktörlerin de bu noktada önemli olduğunu söyledi.