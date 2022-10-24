Her kahvaltıda yediği besin yüzünden karaciğeri çürüdü! "Önce ellerim ve ayaklarım kaşınmaya başladı..."

Kısıtlı vakit sorunu yaşayan Chris Kirk, her sabah kısa sürede kahvaltı yapabilmek için mısır gevreği yiyordu. Bu "pratik kahvaltının" ise karaciğerine ne denli zarar verdiği konusunda habersizdi. Chris Kirk, farkında olmadan aşırı dozda demir alıyor ve sağlığını ciddi düzeyde tehlikeye atıyordu.
Her gün ortalama iki kase mısır gevreği tüketen Chris Kirk, kendini kötü hissetmeye başlamıştı. Bunun için doktora gittiğinde "elleri ve ayaklarının kaşınmaya başladığını, uyuyamadığını, sürekli yorgun hissettiğini" belirtti. Bunun ardından doktoru bir kan testi yaptı. Sonuçlar, karaciğeri ile ilgili önemli bir sorun olduğunu ortaya koyuyor. Altı ay sonra tekrar doktora gittiğinde, karaciğerinin durumu giderek kötüleşmişti. Sorunun devam etmesi nedeniyle bir uzmandan yardım istendi.
"SEBEBİN AŞIRI KİLOLU OLMAK OLDUĞU SANILDI"
Karaciğerindeki hasarın öncesinde "aşırı kilolu" olması nedeniyle oluştuğu düşünülse de, elde edilen test verileri, sorunun kilo olmadığını gösterdi. Kan değerlerinin ayrıntılı taramasında ortaya çıkan "yüksek ferritin seviyeleri" durumun aslında düşünülenden farklı olduğuna işaret ediyordu. Ferritin, hücrelerde demir depolamasını sağlayan bir protein türüdür. Ferritin değerlerini ölçerek ne düzeyde demir seviyelerinizin olduğu kontrol edilebilir.
Chris, uzmanların sürekli olarak yüksek ferritin seviyeleri göstermesi nedeniyle, günlük beslenmesinden demir içeren gıdaları çıkarması gerektiğini belirttiğini dile getirdi. Tavsiye edilen günlük demir miktarının %100'ünü içeren bir tahıl gevreği nedeniyle Chris'in karaciğerinin çok fazla demir depoladığı ortaya çıktı. Yediği mısır gevreği, karaciğer hücrelerinin zehirlenmesine neden oluyordu.
"DEMİR İÇEREN BESİNLERİ HAYATINDAN ÇIKARDI"
Mısır gevreğinin yanı sıra; ıspanak gibi demir açısından zengin yiyecekleri de yemeyi kestikten sonra, yaşadığı rahatsız edici semptomlar ortadan kalkmıştı. Üstelik ferritin seviyeleri de normale dönerek vücudu normal kan değerleri aralıklarını taşımaya başladı.
Chris, sürekli olarak kilolarıyla baş etmek zorunda kaldığı için kendisine sürekli olarak "karaciğer sirozu" teşhisi konduğunu ve ayrıntılı tetkik yapılmadığı için ilk aşamalarda sorunun düzgün bir tespit edilemediğini dile getirdi. Sürekli semptom araştırması yapan Chris, sonunda kendisini sürekli test yaptıran bir hastalık hastası gibi hissettiğini söylese de, sonunda ayrıntılı tetkiklerle birlikte asıl sorunun ne olduğu keşfedilmiş oldu.
"FARKLI SEBEPLER DE ETKEN OLABİLİR"
Chris'in durumu ile ilişkili olarak; Dr. Sihame Benmira, Chris'in durumu talihsiz olsa da, güçlendirilmiş tahıl tüketen çoğu insanın aşırı vitamin veya mineral yüklemesi yaşaması her zaman olası olmadığını dile getirdi. Demir zehirlenmesi ile ilgili olarak ise; bir kişinin ne kadar demir aldığına değil, aynı zamanda sahip olabileceği sağlık sorunları ve herhangi bir ilaç almadığı gibi diğer faktörlerin de bu noktada önemli olduğunu söyledi.
Besin değerleriyle güçlendirilmiş tahıllar tüketmek, besin eksikliklerini önlemeye yardımcı olsa da, birçok tahıl gevreği, ilave şeker ve rafine karbonhidrat içeriği nedeniyle tehlike barındırabilir. Bu nedenle, şeker oranı düşük ve lif oranı yüksek tahıllar seçmek en doğrusudur. Yulaf ezmesi gibi işlenmemiş gıdaları seçmek ise doğru alternatifler arasında yer alır.
"FAZLA DEMİR ALIMINDA ORTAYA ÇIKABİLECEK BELİRTİLER"
Doktor Benminra, demirin vücutta oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gerekli olduğunu, kişiye göre değişim gösterse de, ortalama olarak erkekler için günlük 8.7 mg ve kadınlar için 14.8 mg alımının önemli olduğunu belirtiyor. Genellikle günde 17 mg veya daha az demir takviyesinin herhangi bir zarar vermesinin mümkün olmadığını söyleyen Benmira, birçok insanın baklagiller, kuruyemişler, kırmızı et gibi besinlerle bu açığı kapatabileceğini dile getiriyor. Fazla demir alımı, kabızlık, halsiz hissetme, mide ağrıları ve karaciğer sorunları ortaya çıkarabilir.