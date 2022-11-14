Her lokmasında daha güçlü kemikler veriyor! Yaşam boyu sağlıklı iskeletin sırrı o gıda...

Kemiklerinizi ve eklemlerinizi yaşlanmayla birlikte gelen normal aşınma ve yıpranmadan korumak için bir bardaktan sütten fazlasına ihtiyacınız var. Aşağıdaki besinlerden günlük olarak önerilen miktarda almak eklemlerinizi uzun vadede koruyabilir. İşte o besinler…
ZERDEÇAL
Özellikle Hindistan'dan dünyaya yayılmış olan bu baharat, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahip olan kurkumin adı verilen bir bileşiğe sahiptir. Kurkumin, eklem sağlığına olan faydaları incelendiğinde, artrit ile ilişkili semptomları hafiflettiği görüldü.
KEMİK SUYU
Kemiklerin kaynatılmasıyla elde edilen kemik suyu, kolajen ve protein açısından oldukça zengindir. Çorbalarda veya soslarda kullanacağınız kemik suyuyla yapabilirsiniz.
KURU ERİK
Diyetisyen Amy Gorin, potasyum ve magnezyumun yanı sıra K vitamini içeren kuru eriğin faydasına değindi. Osteoporosis International dergisinde yapılan araştırmalar, günde beş ila altı kuru erik yemenin, her gün kemik kaybını önlemeye yardımcı olabileceğini gösterdi.
TOFU
Süt ürünleri tüketmeyenler için en iyi alternatiflerden biri olan tofu; sadece yarım fincanı ile günlük kalsiyum ihtiyacınızın neredeyse yarısını karşılar. Ayrıca soya tüketiminin eklem ağrısını azaltacağına dair araştırmalar da mevcut.
YABAN MERSİNİ
Lezzetiyle de tüm dünyanın favorisi olan bu meyve; zengin bir polifonel ve C vitamini kaynağıdır. Araştırmalar, yaban mersininde bulunan polifenollerin, osteoartritten kaynaklanan eklem ağrısını azaltabileceğini öne sürüyor. Ayrıca bir avuç yaban mersini, kolajen üretimi için ihtiyaç duyulan günlük C vitamini ihtiyacının %16'sını karşılayabiliyor.
DOLMALIK BİBER
En zengin C vitamini kaynaklarından biri olan dolmalık biber, tek bir orta boyuyla günlük ihtiyacınızı karşılayabilir. Kolajeni uyarmaya ek olarak, C vitamini aynı zamanda vücudunuzdaki iltihabı atan bir antioksidan görevi görür. Böylece dolmalık biber hem kanınızı hem de iskeletinizi en sağlıklı hale getirmek için idealdir.
TATLI PATATES
Tatlı patatesler, kemik sağlığı için iki önemli besin maddesi olan hem magnezyum hem de potasyum yönünden zengindir. Diyetisyen Elizabeth Ann Shaw, "Magnezyum D vitaminini aktive eder , bu nedenle düşük seviyeler kemik sağlığını etkileyebilir" diyor. Shaw, ayrıca potasyumun, vücuttaki kalsiyumun kemiklerden kaçmasına neden olan asitleri nötralize etmeye de yardımcı olduğunu da belirtti.
ÇİN LAHANASI
Bok Choy adı ile de bilinen Çin lahanası, beslenmenize kalsiyum eklemenin en iyi yollarından biri. Ayrıca bu yeşil yapraklı sebzeler, kemik oluşumunu destekleyen K vitamini kaynakları arasında yer alıyor.
MANTAR
Mantar, en iyi D vitamini kaynaklarından biri ve çalışmalardan biri, kültür mantarı yemenin D vitamini takviyesi almak kadar yeterli olabileceğini tespit etti. Ayrıca araştırmalar, kırmızı et yerine mantar tüketmenin kalorisi az beslenmeye çalışanlar için de en iyi seçeneklerden biri olduğunu gösteriyor.
SARDALYA
Vücuttaki iltihabı atan Omega-3, kemikleri güçlendiren kalsiyum ve kalsiyumun işlevini artıran D vitamini yönünden zengin olan bu besin, kemikleriniz için en sağlıklı besinlerden biri. Bu nedenle düzenli balık tüketimi için listeye sardalyayı da ekleyebilirsiniz.