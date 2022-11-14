Her lokmasında daha güçlü kemikler veriyor! Yaşam boyu sağlıklı iskeletin sırrı o gıda...

DOLMALIK BİBER En zengin C vitamini kaynaklarından biri olan dolmalık biber, tek bir orta boyuyla günlük ihtiyacınızı karşılayabilir. Kolajeni uyarmaya ek olarak, C vitamini aynı zamanda vücudunuzdaki iltihabı atan bir antioksidan görevi görür. Böylece dolmalık biber hem kanınızı hem de iskeletinizi en sağlıklı hale getirmek için idealdir.

TATLI PATATES Tatlı patatesler, kemik sağlığı için iki önemli besin maddesi olan hem magnezyum hem de potasyum yönünden zengindir. Diyetisyen Elizabeth Ann Shaw, "Magnezyum D vitaminini aktive eder , bu nedenle düşük seviyeler kemik sağlığını etkileyebilir" diyor. Shaw, ayrıca potasyumun, vücuttaki kalsiyumun kemiklerden kaçmasına neden olan asitleri nötralize etmeye de yardımcı olduğunu da belirtti.