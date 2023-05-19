Her sabah bir bardak içtiğinizde 4 kilo vermeyi garantiliyor!

Vücuttaki yağ yakımını hızlandırmaya yardımcı olan bazı doğal içecekler ve yiyecekler vardır. Bunlar arasında özellikle zencefil, tarçın ve limon gibi malzemeler etkinliğiyle bilinir. Ancak bu tarifleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuzdan onay almanızı öneririz. Gebelik yaşayanların ise bu yağ yakıcı çayları tüketmemesi tavsiye edilir. Aşağıda, basit bir yağ yakımını hızlandıran karışım tarifi bulabilirsiniz:
Malzemeler:
1 dilim taze zencefil
1 çay kaşığı toz tarçın
1 adet limonun suyu
1 su bardağı ılık su
Hazırlanışı:
Taze zencefili soyun ve rendeleyin.
Rendelediğiniz zencefili ılık suya ekleyin.
Tarçın ve limon suyunu da suya ilave edin ve karıştırın.
Karışımı sabahları aç karnına tüketin.
Bu karışım, sindirimi desteklemeye ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilir. Ancak, herhangi bir diyet veya sağlık programına başlamadan önce, bir sağlık uzmanı ile konuşmanız önemlidir. Ayrıca, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz yapmak da önemlidir.
YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRAN İÇECEKLER
YEŞİL ÇAY
Yeşil çay genellikle sağlıkla ilişkilendirilir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Sadece yararlı antioksidanlar ve diğer güçlü besinlerle dolu olmakla kalmaz, aynı zamanda kilo kaybı için en etkili içeceklerden biridir.
Çeşitli çalışmalarda yeşil çay içmenin vücut ağırlığını ve vücut yağını azalttığı gösterilmiştir. 14 çalışmanın gözden geçirilmesi, 12 hafta boyunca yüksek konsantrasyonlu yeşil çay içen kişilerin, yeşil çay içmeyenlere göre ortalama 0,2 ila 3,5 kg daha fazla kaybettiğini buldu.
Bu yararın, yağ yakımını artırabilecek ve metabolizmayı hızlandırabilecek yüksek miktarda kateşinler, antioksidanlar içeren yeşil çay ürünleri ile bağlantılı olduğu belirtilmelidir. Ayrıca yeşil çay, enerji seviyelerini yükselterek ve egzersiz yaparken performansı artırarak kilo kaybını desteklemeye yardımcı olabilecek kafein içerir. Dahası, yeşil çay içen insanlar daha düşük kan basıncına ve kalp hastalığı, bazı kanserler ve diyabet gibi hastalıklara yakalanma riskine sahip olma eğilimindedir.
MATCHA
Matcha, gevşek yapraklı yeşil çaydan daha fazla kateşin içeren bir yeşil çay türüdür, bu da onu kilo vermek için iyi bir seçim yapar .Bir çalışma, günde 3 gram matcha tüketen kadınların egzersiz sırasında matcha içmeyen kadınlara kıyasla daha fazla yağ yakımı yaşadığını buldu.
KAHVE
Kahve, dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından enerji seviyelerini yükseltmek ve ruh halini yükseltmek için kullanılır. Bunun nedeni, kahvenin vücutta uyarıcı görevi gören ve kilo vermeye yardımcı olabilecek bir madde olan kafein içermesidir. Kahve, enerji alımını azaltabilir ve metabolizmayı hızlandırabilir, bu da kilo vermenize yardımcı olabilir. 33 fazla kilolu yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, vücut ağırlığının kilogramı başına 6 mg kafein içeren kahve içenlerin, daha az kafein içen veya hiç kafein içmeyenlere göre önemli ölçüde daha az genel kalori tükettiklerini buldu. Kafein alımının metabolizmayı arttırdığı ve diğer birçok çalışmada yağ yakımını desteklediği de gösterilmiştir.
Kahve içenlerin zamanla verdikleri kiloları korumaları da daha kolaydır. 2.600'den fazla kişiyle yapılan bir araştırma, zamanla kilo vermeyi başaranların bir kontrol grubuna göre önemli ölçüde daha fazla kafeinli içecek içtiklerini buldu.
SİRKELİ İÇECEKLER
Elma sirkesi, insülin seviyelerini düşürerek, metabolizmayı iyileştirerek, iştahı bastırarak ve yağ yakarak kilo kaybını uyarabilen bir bileşik olan asetik asit içerir. Hayvan çalışmaları, asetik asidin kilo alımını önleyebileceğini ve göbek ve karaciğerde yağ birikimini azaltabileceğini göstermiştir. Araştırma sınırlı olsa da, sirkenin insanlarda kilo kaybını desteklemede etkili olduğuna dair bazı kanıtlar vardır.
144 obez yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, günde 2 yemek kaşığı (30 ml) sirke içeren günlük bir içeceğin içilmesinin, plasebo grubuna kıyasla vücut ağırlığında, bel çevresinde ve göbek yağında önemli azalmalara yol açtığını gösterdi. Elma sirkesi mide boşalmasını yavaşlatarak daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur ve aşırı yemeyi azaltabilir.
Bununla birlikte, elma sirkesi gibi asitli içeceklerin içilmesinin dişleri aşındırabileceği unutulmamalıdır, bu nedenle ölçülü tüketilmeli ve ardından her zaman ağız su ile durulanmalıdır. Daha önce elma sirkesi tüketmeyen veya rahatsızlığı olan bireylerin de mutlaka doktora danışıp ondan sonra tüketmesi önerilir.
SEBZE SUYU
Meyve suyu kilo alımıyla bağlantılı olmasına rağmen, sebze suyu içmek ters etki yapabilir. Bir çalışmada, düşük kalorili bir diyet uygularken düşük sodyumlu sebze suyu içen yetişkinler, içmeyenlere göre önemli ölçüde daha fazla kilo verdiler. Ayrıca sebze suyu grubu, sebze tüketimini önemli ölçüde artırdı ve kilo kaybı için önemli olan iki faktör olan karbonhidrat alımını önemli ölçüde azalttı. Meyve suyu sıkma işlemi sırasında kaybedilen yüksek lif miktarı nedeniyle mümkün olduğunca bütün sebzeleri tüketmek sağlık için en iyi seçimdir. Bununla birlikte, düşük kalorili bir sebze suyu tüketmek, sebze alımınızı artırabilir ve hatta kilo vermenize yardımcı olabilir.